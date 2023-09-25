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班艾佛列克太無趣 珍妮佛洛佩茲決定放生他更開心

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（右）在葛萊美頒獎典禮上的無精打采、不感興趣表情，變成網路迷因。(摘自YouTube)
班艾佛列克（右）在葛萊美頒獎典禮上的無精打采、不感興趣表情，變成網路迷因。(摘自YouTube)

事隔20年再續舊緣的班艾佛列克珍妮佛洛佩茲，結婚到現在超過一年，生活上也經過一番磨合，現在珍妮佛更知道該怎麼樣與老公相處，不一定要時時刻刻黏在一起。

今年2月，珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克首度以「夫妻」之姿一起現身葛萊美獎頒獎典禮，全球觀眾卻看到珍妮佛興高采烈，而身旁的班卻是眼神死、彷彿一點都不想待在現場的模樣，鏡頭甚至捕捉到珍妮佛把臉湊過去對班耳提面命、似乎是要他表現得再開心一點。班的表情後來成為網路熱門迷因，他事後解釋他平常看起來很開心也會是這副表情，當天並沒有不高興，但根據「Globe」雜誌，珍妮佛因此清楚的知道，這種場合就是班艾佛列克並不感興趣、會想躲得遠遠的，偏偏她很樂於參加。

現在的珍妮佛，就知道給班艾佛列克一點距離，免得硬要同進同出，反而弄得彼此都不開心。班艾佛列克既然對於五光十色的場合沒興趣、個性無聊，當她想去外面玩得開心時，乾脆把他留在家裡帶小孩，好過讓他陪在自己身邊卻超級掃興。她後來隻身出席紐約時尚周的活動，跟一堆熱衷於流行文化的朋友玩得超過癮，也才驚覺少了班在身邊自己竟也能夠玩得很盡興，讓她更願意給班多一點空間，自己也能不浪費任何可以和同好同樂的時光。

珍妮佛洛佩茲（右）據傳已經知道某些場合不要硬逼班艾佛列克出席，免得掃興。（路透）
珍妮佛洛佩茲（右）據傳已經知道某些場合不要硬逼班艾佛列克出席，免得掃興。（路透）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 葛萊美

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