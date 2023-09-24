台灣4勇消不幸殉職 網挖「火神的眼淚」劉冠廷遺書淚崩

劉冠廷在「火神的眼淚」中演消防員。(圖／公視提供)

屏東明揚國際科技廠房22日發生爆炸起火，延燒28小時，造成逾百名人員傷亡悲劇，其中4名消防員不幸殉職，還有多名消防員受傷，傷亡情況讓外界哀痛不已，不禁令人想起2年前的台劇 「火神的眼淚」，尤其劇中劉冠廷飾演的消防員「林義陽」的遺書內容，重讀一遍，依然令人心痛不捨，連日來網友紛紛湧入該劇粉絲專頁，想起劇中台詞，句句令人噴淚。

「火神的眼淚」探討台灣消防員在執勤中面臨的生死關頭，職場與家庭的困境，劉冠廷飾演的消防員「林義陽」與同隊女隊員陳庭妮飾演的徐子伶是一對情侶，因為任務的危險性，他提前寫下遺書，在一場任務中，「林義陽」不幸殉職，當陳庭妮看到男友留下的遺書：「如果有一天我因為救人而死，妳一定要忘記我死時的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的，我相信未來我們一定會在更美的地方相見。」，當時不少觀眾跟著陳庭妮在電視機前淚流滿面， 為消防員救人的使命感與英勇，揪心之餘也湧上敬佩感。