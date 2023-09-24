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台灣4勇消不幸殉職 網挖「火神的眼淚」劉冠廷遺書淚崩

記者陳慧貞／即時報導
劉冠廷在「火神的眼淚」中演消防員。(圖／公視提供)
劉冠廷在「火神的眼淚」中演消防員。(圖／公視提供)

屏東明揚國際科技廠房22日發生爆炸起火，延燒28小時，造成逾百名人員傷亡悲劇，其中4名消防員不幸殉職，還有多名消防員受傷，傷亡情況讓外界哀痛不已，不禁令人想起2年前的台劇「火神的眼淚」，尤其劇中劉冠廷飾演的消防員「林義陽」的遺書內容，重讀一遍，依然令人心痛不捨，連日來網友紛紛湧入該劇粉絲專頁，想起劇中台詞，句句令人噴淚。

「火神的眼淚」探討台灣消防員在執勤中面臨的生死關頭，職場與家庭的困境，劉冠廷飾演的消防員「林義陽」與同隊女隊員陳庭妮飾演的徐子伶是一對情侶，因為任務的危險性，他提前寫下遺書，在一場任務中，「林義陽」不幸殉職，當陳庭妮看到男友留下的遺書：「如果有一天我因為救人而死，妳一定要忘記我死時的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的，我相信未來我們一定會在更美的地方相見。」，當時不少觀眾跟著陳庭妮在電視機前淚流滿面， 為消防員救人的使命感與英勇，揪心之餘也湧上敬佩感。

該劇已是2年前的劇，但粉絲專頁仍會分享消防相關報導，這幾天持續有網友湧入參與討論，有網友留言：「每當發生這種事情，就想起『火神的眼淚』台詞：今日公祭、明日忘記，期待有一天不再有重大工安再折損我們消防人員的生命」、「劇中場景真實再呈現一次」，對消失的生命痛心不捨。

「火神的眼淚」。(圖／本報系資料照)
「火神的眼淚」。(圖／本報系資料照)
「火神的眼淚」前導海報。(圖／公視提供)
「火神的眼淚」前導海報。(圖／公視提供)

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