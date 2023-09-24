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湯姆克魯斯「不可能的任務8」被警告 這錯誤千萬不能犯

記者蘇詠智／即時報導
蕾貝卡佛格森扮演的艾兒莎已經在「不可能的任務：致命清算 第一章」英勇犧牲。圖／摘自IMDb
蕾貝卡佛格森扮演的艾兒莎已經在「不可能的任務：致命清算 第一章」英勇犧牲。圖／摘自IMDb

湯姆克魯斯年度力作「不可能的任務：致命清算 第一章」，雖然票房不如預期，下一集已經展開攝製，如果不是碰上美國演員、編劇工會雙罷工而暫時停擺，預計明年夏天就要跟觀眾見面。為了讓「不可能的任務：致命清算 第二章」能夠扳回一城、反敗為勝，有娛樂網站的作者建議湯姆克魯斯千萬不要犯了23年前差點犯的錯：讓片中「陣亡」的角色起死回生。

23年前上映的「不可能的任務2」，原本湯姆克魯斯與導演吳宇森都很想把第一集一出場就幾乎傷亡殆盡的小組成員之中、由艾米里埃斯特維扮演的安全系統專家傑克救活，讓他再度出現在續集裡，但艾米里回憶道：「湯姆的態度好像是：兄弟，我們真的犯了個大錯，不應該把你幹掉，現在要想辦法讓你再回來，卻顯得非常不合理。我就說，你們還是可以啊，不是有那些面具、變臉之類的東西嗎？」不過最終湯姆克魯斯與吳宇森並沒有這麼做，「不可能的任務2」照樣在全球各地大賣。

在「不可能的任務：致命清算 第一章」，則是瑞典美人蕾貝卡佛格森扮演的冷豔女諜艾兒莎，為了幫助被捲入陰謀的小偷葛蕾絲脫身，被大反派蓋布瑞殺死。艾兒莎從第5集就登場，許多影迷以為她會成為男主角伊森的感情對象，殊不知她接連出現了3集，還沒有真的跟伊森變成一對情侶，就先壯烈犧牲。編導克里斯多夫麥奎里解釋，因為艾兒莎這個人物從來不是靠感情線來定義，因此讓她如各方預料只是伊森的新感情對象，反而會讓角色大失色，反倒是現在這樣，為了救一個見面沒兩次、談不上多熟的人而死，更突顯她的犧牲是很英勇的，是這角色最佳的收場。

根據娛樂網站Screen Rant，湯姆克魯斯最好不要在「不可能的任務：致命清算 第二章」，讓艾兒莎再度復生，這樣就會削弱她死亡帶來的衝擊，也會使這系列變得過於失真，這種安排發生在「玩命關頭」系列，大家會見怪不怪，可是「不可能的任務」系列就不適合這麼做。

湯姆克魯斯務求「不可能的任務：致命清算 第二章」票房能擺脫上一集表現不如預期的陰...
湯姆克魯斯務求「不可能的任務：致命清算 第二章」票房能擺脫上一集表現不如預期的陰霾，衝出好成績。（歐新社資料照片）
艾米里埃斯特維（左起）、強沃特與湯姆克魯斯在「不可能的任務」首集是同一小組的夥伴...
艾米里埃斯特維（左起）、強沃特與湯姆克魯斯在「不可能的任務」首集是同一小組的夥伴。圖／摘自IMDb

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