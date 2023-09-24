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鬼畜行徑曝光 傑尼斯前社長需求大「一晚性侵多男」

記者李姿瑩／即時報導
東山紀之為了收拾爛攤子憔悴不少。圖／摘自日網雅虎
東山紀之為了收拾爛攤子憔悴不少。圖／摘自日網雅虎

傑尼斯事務所已故創辦人喜多川強尼性侵醜聞風波持續延燒，根據受害者協會統計，遭他染指的人數可能有2500人，因為他一個晚上就能蹂躪多名男孩，靠著「不做到最後」維持金槍不倒。

喜多川強尼因一己之私，造成多人難以抹滅的傷痛，也讓一手創立的公司岌岌可危。他利用權勢和小男孩們懵懂無知，只要有需求，隨時都能把小傑尼斯們帶回家中侵犯，連在上課的孩子他也不放過，叫對方到廁所讓他洩慾。根據受害者們的陳述，老社長不會做到最後，所以一個晚上可以召喚多名男孩，接力式為他服務。

受害者協會蒐集了來自不同年代的受害者說法，也開放網路填表，上面列出口交、肛交、性器官接觸、接吻和其他猥褻行為，讓受害者依據自身遭遇選擇。因為很多人對此難以啟齒，加上當時年紀還小，所以透過這種方式，讓受害者有機會願意面對傷痛。

現在老社長性癖昭然若揭，連帶造成旗下藝人被外界排擠，就連當時屈服於傑尼斯威權的電視台也被指責是共犯。新任社長東山紀之痛批這根本是「鬼畜行徑」，無奈逝者已矣，活著的人必須面對後面的爛攤子，之後公司改名等問題還有得傷腦筋。

性侵

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