Jessica真的來了 合體王心凌重現「乘風破浪」神曲

王心凌(右)跟嘉賓Jessica比出大愛心手勢。圖／天晴娛樂提供

王心凌 今晚在小巨蛋進行第2場「SUGAR HIGH」世界巡演，重現「乘風破浪（乘風破浪的姐姐第3季）」的神曲「愛你」，並邀來戰友Jessica（鄭秀妍）擔任嘉賓合唱，只是彼此沒有聊天互動，合唱完就搭乘升降台降下舞台，結束快閃4分鐘的演出。

影片來源：噓！星聞

昨晚網路瘋傳Jessica將擔任今天的演唱會嘉賓，果不其然正是本人，將在台當嘉賓的第一次獻給王心凌。王心凌搭著「甜蜜號」飛天巴士，唱完「喜歡你怎麼辦」後繞回主舞台，隨即歡迎Jessica搭著升降台現身台上，看到昔日節目的戰友合體，全場發出震耳欲聾的尖叫聲。

兩人其實在節目結束後仍保持緊密聯繫，王心凌認為Jessica是位可甜可辣的可愛妹妹，所以動念提出邀請，Jessica收到邀約後二話不說應允，於昨日自韓國飛抵台北，王心凌在其下榻飯店準備了各種台式美食跟演唱會周邊商品。Jessica相當重視此次合作，特別租借了1間舞蹈教室，加緊腳步練習，只是對於節奏超快的「愛你」中文歌詞，Jessica不禁直呼「好難！好像在唱RAP」。

王心凌跟Jessica今晚很有默契地選擇學院風造型，Jessica露出小蠻腰非常吸睛，兩人合作唱跳「愛你」格外青春洋溢，最後一起浪漫地比出大愛心手勢，並對著全場告白「愛你喔」。