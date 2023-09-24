尷尬嗎？李奧納多狄卡皮歐舊愛、新歡名牌秀上相逢
48歲還流連花叢間的李奧納多狄卡皮歐，就是喜歡長相美豔、又有修長美腿的年輕女模，因此「表姊妹」彼此認識的情況並不是沒有，近日在米蘭時尚周的各大精品名牌大秀上，更出現他的前曖昧對象與正約會的對象，先後走上伸展台的絕妙情況。不過兩女都是專業名模，都不會讓私人感情影響工作，而她們情網中的交集—李奧納多，自然更不會在話題熱燒時發表任何說法。
李奧納多狄卡皮歐近日被傳與25歲的義大利超級名模維多莉亞伽里蒂打得火熱，身旁好友透露他想要「更深入了解對方」，上一個被友人稱他想要深入了解的女性，是28歲、有一個女兒的美國知名辣模吉吉哈蒂德，吉吉與維多莉亞剛好都獲選在凡賽斯的大秀上登台表演，一前一後現身伸展台，呈現不一樣的風情。
吉吉早先與「1世代」已退團舊成員贊恩馬利克生了一女，目前兩人已經分手，卻仍協議共同合作養育女兒，然後又和李奧納多名字連在一起，堪稱是影劇八卦新聞的熱門焦點之一。維多莉亞的國際知名度雖不及吉吉，卻在米蘭時尚周先後為Dolce&Gabbana、凡賽斯、The Attico等牌子走秀，地位自然不言可喻。兩位分屬美國、歐洲的時尚圈紅人，私下不但認識，吉吉還會在維多莉亞的社群網站上留言，就不知現在扯進了李奧納多，兩個女生還能不能繼續維持友好的互動？
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