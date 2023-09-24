尷尬嗎？李奧納多狄卡皮歐舊愛、新歡名牌秀上相逢

李奧納多狄卡皮歐獨鍾年輕美豔的辣模，不常在這個圈子外找對象。（歐新社資料照片）

48歲還流連花叢間的李奧納多狄卡皮歐，就是喜歡長相美豔、又有修長美腿的年輕女模，因此「表姊妹」彼此認識的情況並不是沒有，近日在米蘭時尚 周的各大精品名牌大秀上，更出現他的前曖昧對象與正約會的對象，先後走上伸展台的絕妙情況。不過兩女都是專業名模，都不會讓私人感情影響工作，而她們情網中的交集—李奧納多，自然更不會在話題熱燒時發表任何說法。

李奧納多狄卡皮歐近日被傳與25歲的義大利 超級名模維多莉亞伽里蒂打得火熱，身旁好友透露他想要「更深入了解對方」，上一個被友人稱他想要深入了解的女性，是28歲、有一個女兒的美國知名辣模吉吉哈蒂德，吉吉與維多莉亞剛好都獲選在凡賽斯的大秀上登台表演，一前一後現身伸展台，呈現不一樣的風情。