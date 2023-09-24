我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國病毒學家石正麗：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

「殺人像殺雞容易」2華女涉性販運 教唆毆人還拍片

尷尬嗎？李奧納多狄卡皮歐舊愛、新歡名牌秀上相逢

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐獨鍾年輕美豔的辣模，不常在這個圈子外找對象。（歐新社資料照片）
李奧納多狄卡皮歐獨鍾年輕美豔的辣模，不常在這個圈子外找對象。（歐新社資料照片）

48歲還流連花叢間的李奧納多狄卡皮歐，就是喜歡長相美豔、又有修長美腿的年輕女模，因此「表姊妹」彼此認識的情況並不是沒有，近日在米蘭時尚周的各大精品名牌大秀上，更出現他的前曖昧對象與正約會的對象，先後走上伸展台的絕妙情況。不過兩女都是專業名模，都不會讓私人感情影響工作，而她們情網中的交集—李奧納多，自然更不會在話題熱燒時發表任何說法。

李奧納多狄卡皮歐近日被傳與25歲的義大利超級名模維多莉亞伽里蒂打得火熱，身旁好友透露他想要「更深入了解對方」，上一個被友人稱他想要深入了解的女性，是28歲、有一個女兒的美國知名辣模吉吉哈蒂德，吉吉與維多莉亞剛好都獲選在凡賽斯的大秀上登台表演，一前一後現身伸展台，呈現不一樣的風情。

吉吉早先與「1世代」已退團舊成員贊恩馬利克生了一女，目前兩人已經分手，卻仍協議共同合作養育女兒，然後又和李奧納多名字連在一起，堪稱是影劇八卦新聞的熱門焦點之一。維多莉亞的國際知名度雖不及吉吉，卻在米蘭時尚周先後為Dolce&Gabbana、凡賽斯、The Attico等牌子走秀，地位自然不言可喻。兩位分屬美國、歐洲的時尚圈紅人，私下不但認識，吉吉還會在維多莉亞的社群網站上留言，就不知現在扯進了李奧納多，兩個女生還能不能繼續維持友好的互動？

吉吉哈蒂德在凡賽斯的米蘭大秀上，展現優雅美態。（美聯社資料照片）
吉吉哈蒂德在凡賽斯的米蘭大秀上，展現優雅美態。（美聯社資料照片）
維多莉亞伽里蒂（中）高䠷美豔，深受精品名牌的喜愛。圖／摘自IG
維多莉亞伽里蒂（中）高䠷美豔，深受精品名牌的喜愛。圖／摘自IG

時尚 義大利 社群網站

上一則

張杰罕談與謝娜戀愛過程 自爆官宣認愛前曾擔心影響事業

下一則

蕭薔「1天吃6餐」美成這樣 被叫「妖精」老化掛蛋

延伸閱讀

米蘭時裝周／李敏鎬還沒消腫「真人芭比」復出走秀

米蘭時裝周／李敏鎬還沒消腫「真人芭比」復出走秀
年輕、離過婚…25歲名模符合李奧納多狄卡皮歐「理想情人」

年輕、離過婚…25歲名模符合李奧納多狄卡皮歐「理想情人」
觀影說劇／「花月殺手」情牽37歲女 李奧納多捲背叛

觀影說劇／「花月殺手」情牽37歲女 李奧納多捲背叛
李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯

李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯

熱門新聞

章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00

超人氣

更多 >
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得
12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」
熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤

熱帶風暴奧菲莉亞到紐約 周末陣雨加大風 多個航班延誤