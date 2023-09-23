資源不再？ Angelababy從一番女主變友情出演…網友快氣炸

Angelababy自從和黃曉明離婚後，事業出現下滑趨勢。(取材自微博)

大陸知名女星Angelababy 自從和黃曉明 離婚後，資源大減，事業出現下滑趨勢。近日，她演出網劇「漫影尋蹤」出現番位變化，從原本的一番女主變成友情演出，引起許多粉絲不滿，也引得Baby出面回應。

「漫影尋蹤」是一部以民國為背景的懸疑愛情劇，劇中楊穎飾演畫家露娜，男主角王安宇則扮演警探阿萊，兩人將聯手破解謎團。早前開機官宣時，Baby為領銜主演且是一番，王安宇二番，如今最新資料顯示，Baby變成了友情出演，王安宇登上一番男主。

對此，Baby表示，自己只是希望能找到最適合自己的角色並把角色演好，之後會注意及時和大家溝通，並表達歉意。她還說，「我明白大家都是擔心我，希望我變得更好，對於自己的事業我也肯定是比任何人都要上心的。其他的就不多說了，總之我會做好我自己該做的事請。謝謝大家。」

片方也回應表示，該劇是單元劇，Baby的主要部分是在自己的單元中，所以才會被更改的。

據悉，很多媒體觀察到，Baby和黃曉明離婚後，事業不斷走下坡，不僅沒有什麼影視作品，就連綜藝參加的也是越來越少，不久前還傳出她竟然在一天之內註銷了四個工作室，有網友猜測她因為現在資源大減，不需要這麼多工作室。