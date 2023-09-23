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凱文柯斯納離婚 「經典甜心」竟搶先下手 驚傳仰慕多年

記者蘇詠智／即時報導
梅格萊恩被傳對仰慕多年的帥氣男星主動展開攻勢。（路透資料照片）
梅格萊恩被傳對仰慕多年的帥氣男星主動展開攻勢。（路透資料照片）

曾經是影壇最紅男星、以「與狼共舞」成為奧斯卡最大贏家的凱文柯斯納，之前和妻子克莉絲汀邦加納鬧離婚，克莉絲汀竟然拿「幾個小孩們已過慣奓華生活」為由，爭取更多的小孩養育費，被法庭大大打臉，還判凱文給她的養育費砍半。保住銀子和面子的凱文，再次成為好萊塢熱門單身漢，雖然他今年68歲、帥氣俊俏不能和年輕時相比，卻更具成熟韻味，依舊是不少女性鎖定的目標。

驚人的是，對他感興趣的女性之中，有一位正是昔日的「美國甜心」梅格萊恩，梅格過去曾與丹尼斯奎德因戲結緣，丹尼斯曾和凱文合演過「執法悍將」，因此昔日梅格是有機會在演藝活動中和凱文碰面，那時她就對他很有感覺，只不過彼此身旁都有另一半，只能將仰慕放在心中。多年之後的現在，兩人都是單身，梅格總算可以試試看與凱文之間有沒有發展，專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」透露，梅格已經告訴與凱文共同的朋友幫她傳話：「若是你考慮再約會，一定要給我一個電話。」主動踏出第一步。

可惜凱文柯斯納相當搶手，不只梅格萊恩對他感興趣，連「慾望城市」裡扮演肉食女的金凱特蘿都公開表示凱文柯斯納是她目前最「哈」的名人，倘若她也把欣賞化為實際行動，梅格萊恩就會有個強勁的對手。幸好梅格萊恩還有一點佔便宜：住得離凱文柯斯納近，兩人的家不但都在太平洋海岸邊的區域，車程僅10多分鐘，很容易上演「不期而遇」，梅格有機會「近水樓台先得月」。

金凱特蘿也不諱言對同業男性巨星的欣賞。（路透資料照片）
金凱特蘿也不諱言對同業男性巨星的欣賞。（路透資料照片）
凱文柯斯納才離婚，已經成為一堆女性的目標。（路透資料照片）
凱文柯斯納才離婚，已經成為一堆女性的目標。（路透資料照片）

凱特 奧斯卡 八卦

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