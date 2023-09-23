「甜茶」親友受不了凱莉詹納 怕他被帶壞？

提摩西夏勒梅的新戀情，不要說文青影迷有意見，傳他身旁自認上流的親友們也不接受。（路透資料照片）

今年度最跌破各方眼鏡的緋聞 ：「甜茶」提摩西夏勒梅與金卡戴珊的同母異父小妹凱莉詹納，傳約會傳了好幾個月之後，終於在碧昂絲 的演唱會上被拍到互動親密加接吻，正式昭告天下，不少提摩西的文青影迷不敢相信他竟會和形象欠佳的卡戴珊家族成員來往，又訝異又心碎。妙的是，專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」則稱，提摩西身旁的親友也一樣感到不安，怕他被凱莉詹納「帶壞」。

「國家詢問報」諷刺提摩西身旁都是一堆自以為了不起的「文化人」或「文青」，覺得凱莉詹納所處的卡戴珊家族，代表的價值觀完全跟他們背道而馳，譬如愛炒新聞愛炫富、揮金如土，喜歡整形只重皮相，沒有要求要念多少書或是有好的學位等等，倘若提摩西被影響到也跟他們有樣學樣，那還得了？眼看提摩西跟凱莉還打得火熱、沒有要分手的意思，都相當的不是滋味。