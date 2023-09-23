王心凌開唱前爆「鼻噴大血塊」 嚇壞經紀人投保百萬

王心凌23日起一連兩天在台北小巨蛋開唱。圖／天晴娛樂提供

如果搖滾可以到80歲，為什麼甜美不行？

以甜出道，經歷轉型辛苦，人生峰迴路轉才知道適合自己的是什麼，41歲的王心凌 穩坐甜蜜教主寶座，即便到了80歲也繼續甜下去，當個甜心奶奶，有何不可？

這是王心凌的第3次個人大型巡演，前兩次當時男友都大方到場力挺，這一次直至開場前仍未見緋聞 男友藍蔚文身影。有別於過往的愛意告白、嘉賓助陣，巡演台北開跑首場，王心凌留給事業再攀高峰的自己，「乘風破浪」冠軍的氣勢讓她邀約不斷，這場演唱會也順勢而生。她開場穿「全糖粉紅甜心裝」與20位舞者氣勢磅礡登場，宛如粉紅軍團，在充滿節奏感的新歌「BITE BACK」旋律中嗨喊：「台北小巨蛋！」立刻點燃現場氣氛。

她開場穿「全糖粉紅甜心裝」唱著新歌「BITE BACK」與20位舞者磅礡登場，宛如粉紅軍團，除了粉紅色，甜蜜元素有巨型蛋糕舞台、「甜蜜號」飛天巴士、夢幻海豚和棉花糖裝置，有「Baby Boy」、「Woosa Woosa」、「Honey」甜歌，而甩髮狂野的椅子舞首次登場，加上搖滾版的「我會好好的」，讓整場演唱會甜而不膩。

王心凌開唱前2天彩排到凌晨4點，昨原本預計晚上8點就要收工，豈料舞台「飛天巴士」其中一台馬達燒掉，經紀人勸她等修好後演唱會當天再繼續彩排，但王心凌堅持要等，於是多花了5小時，到凌晨1點才結束工作回家。