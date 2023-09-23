我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

第二例豬心臟移植 58歲病患「恢復良好」

王心凌開唱前爆「鼻噴大血塊」 嚇壞經紀人投保百萬

記者梅衍儂／即時報導
王心凌23日起一連兩天在台北小巨蛋開唱。圖／天晴娛樂提供
王心凌23日起一連兩天在台北小巨蛋開唱。圖／天晴娛樂提供

如果搖滾可以到80歲，為什麼甜美不行？

以甜出道，經歷轉型辛苦，人生峰迴路轉才知道適合自己的是什麼，41歲的王心凌穩坐甜蜜教主寶座，即便到了80歲也繼續甜下去，當個甜心奶奶，有何不可？

這是王心凌的第3次個人大型巡演，前兩次當時男友都大方到場力挺，這一次直至開場前仍未見緋聞男友藍蔚文身影。有別於過往的愛意告白、嘉賓助陣，巡演台北開跑首場，王心凌留給事業再攀高峰的自己，「乘風破浪」冠軍的氣勢讓她邀約不斷，這場演唱會也順勢而生。她開場穿「全糖粉紅甜心裝」與20位舞者氣勢磅礡登場，宛如粉紅軍團，在充滿節奏感的新歌「BITE BACK」旋律中嗨喊：「台北小巨蛋！」立刻點燃現場氣氛。

她開場穿「全糖粉紅甜心裝」唱著新歌「BITE BACK」與20位舞者磅礡登場，宛如粉紅軍團，除了粉紅色，甜蜜元素有巨型蛋糕舞台、「甜蜜號」飛天巴士、夢幻海豚和棉花糖裝置，有「Baby Boy」、「Woosa Woosa」、「Honey」甜歌，而甩髮狂野的椅子舞首次登場，加上搖滾版的「我會好好的」，讓整場演唱會甜而不膩。

王心凌開唱前2天彩排到凌晨4點，昨原本預計晚上8點就要收工，豈料舞台「飛天巴士」其中一台馬達燒掉，經紀人勸她等修好後演唱會當天再繼續彩排，但王心凌堅持要等，於是多花了5小時，到凌晨1點才結束工作回家。

她上月做了內視鏡鼻竇手術，手術順利，不過開唱前幾天回診清出小拇指大的血塊，幸好不影響唱歌。開唱前一周她大量排練，睡眠很少，歌迷送的甜點、披薩、綠蛋糕她都品嚐，喝的最多的還是潤喉的蜂蜜水。為了這場演出，經紀公司為她投保5千萬元（約155萬美金），2場2.2萬粉絲相挺，票房5千5百萬元。

王心凌粉紅服裝開場展現氣勢。圖／天晴娛樂提供
王心凌粉紅服裝開場展現氣勢。圖／天晴娛樂提供
王心凌因參加節目「乘風破浪」人氣再攀高峰。圖／天晴娛樂提供
王心凌因參加節目「乘風破浪」人氣再攀高峰。圖／天晴娛樂提供

王心凌 緋聞

上一則

「哈利波特」夥伴都當爸媽 艾瑪華森卻選擇回牛津念書

延伸閱讀

鍾麗緹女兒看碧昂絲演唱會 當眾扯掉胸罩更衣

鍾麗緹女兒看碧昂絲演唱會 當眾扯掉胸罩更衣
太幸運 周杰倫演唱會驚喜合體郎朗 台下全瘋了

太幸運 周杰倫演唱會驚喜合體郎朗 台下全瘋了
鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露
參加「浪姐」再度翻紅 王心凌「美好回憶一次就夠」

參加「浪姐」再度翻紅 王心凌「美好回憶一次就夠」

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33

超人氣

更多 >
好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人

好人有好報…3星座「命中無小人」 好個性處處遇貴人
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣
馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責

馬斯克加碼10萬拉下潘正義 要他為金山衰敗負責
鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露

鍾麗緹女兒玩嗨了 看演唱會當眾更衣 豐滿身材全都露