裘莉繼續出狠招 故意帶女兒出國過生日 小布沒得跟

安琪莉娜裘莉被傳故意不讓女兒和巨星父親共度生日。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 曾經愛布萊德彼特 愛得熱烈，不管他還是有婦之夫，也要設法將他搶來，但7年前她主動提離婚，此後對小布 幾度不留情面的攻擊，也完全沒有在管他會不會受傷。根據「OK！」雜誌報導，她故意把她和小布的親生長女喜蘿，帶到牙買加度假，順便過17歲生日，這樣子小布就休想有機會幫喜蘿慶生，絕對讓他氣得七葷八素。裘莉這種小鼻子小眼睛的手段層出不窮，小布據稱已經看開，目前只期待喜蘿明年18歲就到了成年的時刻，往後任何事都不需被裘莉掌控，那時就比較有機會重建父女情。

過往歐美八卦雜誌談過布萊德彼特與孩子們的關係，裘莉的3個養子女，毫無疑問，全部被她洗腦，也不太有可能再修補關係，至於親生的兩女一子，跟他沒有那麼惡劣，喜蘿甚至鼓吹裘莉趕快跟他徹底離婚，彼此也能夠各自展開新生活，就不要再繼續被對他的恨意綁架，可惜裘莉就是還沒報復夠，更讓外界好奇喜蘿明年開始自主之後，對於父親又是什麼樣的態度。