我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才被白宮警告…美駐日大使不想封口 再發文酸中國

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

裘莉繼續出狠招 故意帶女兒出國過生日 小布沒得跟

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉被傳故意不讓女兒和巨星父親共度生日。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉被傳故意不讓女兒和巨星父親共度生日。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉曾經愛布萊德彼特愛得熱烈，不管他還是有婦之夫，也要設法將他搶來，但7年前她主動提離婚，此後對小布幾度不留情面的攻擊，也完全沒有在管他會不會受傷。根據「OK！」雜誌報導，她故意把她和小布的親生長女喜蘿，帶到牙買加度假，順便過17歲生日，這樣子小布就休想有機會幫喜蘿慶生，絕對讓他氣得七葷八素。裘莉這種小鼻子小眼睛的手段層出不窮，小布據稱已經看開，目前只期待喜蘿明年18歲就到了成年的時刻，往後任何事都不需被裘莉掌控，那時就比較有機會重建父女情。

過往歐美八卦雜誌談過布萊德彼特與孩子們的關係，裘莉的3個養子女，毫無疑問，全部被她洗腦，也不太有可能再修補關係，至於親生的兩女一子，跟他沒有那麼惡劣，喜蘿甚至鼓吹裘莉趕快跟他徹底離婚，彼此也能夠各自展開新生活，就不要再繼續被對他的恨意綁架，可惜裘莉就是還沒報復夠，更讓外界好奇喜蘿明年開始自主之後，對於父親又是什麼樣的態度。

年紀最小的雙胞胎諾克斯與薇薇安，今年是15歲，裘莉最多只能再控制他們3年，但她仍不會放過任何可以折磨布萊德彼特心情的機會，對他們也是掌控甚嚴。但小布目前都有了知心女友，更在意生活在好的心情中，不要再被裘莉的奧步弄到生氣，因此都把眼光放在未來，到時候裘莉就不一定還有招能夠繼續傷害他與小孩子們之間的關係。

布萊德彼特據傳把和孩子們重建關係的希望放在他們成年之後。（歐新社資料照片）
布萊德彼特據傳把和孩子們重建關係的希望放在他們成年之後。（歐新社資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）被傳用了很多狠招，想傷害布萊德彼特的心情。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）被傳用了很多狠招，想傷害布萊德彼特的心情。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉對孩子們掌控甚嚴，不讓他們有機會與父親拉近距離。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉對孩子們掌控甚嚴，不讓他們有機會與父親拉近距離。（路透資料照片）

裘莉 小布 布萊德彼特

上一則

臉上喜悅藏不住 宋仲基升格當爸感想全說了

下一則

「芭比」續集瑪格蘿比不再主演 肯尼變主角？

延伸閱讀

王力宏離婚後首發新歌 唱「孩子與父母分開」心情

王力宏離婚後首發新歌 唱「孩子與父母分開」心情
黃曉明離婚後首談Baby… 改稱「海綿媽媽」 並「公開」兒子長相

黃曉明離婚後首談Baby… 改稱「海綿媽媽」 並「公開」兒子長相
裘莉有望當貴婦？據傳閨密莎瑪海耶克幫她物色大亨男友

裘莉有望當貴婦？據傳閨密莎瑪海耶克幫她物色大亨男友
報復小布出狠招？ 裘莉將搬到紐約

報復小布出狠招？ 裘莉將搬到紐約

熱門新聞

凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
林更新在「玫瑰故事」被指顏值重回巔峰。（取材自微博）

劉亦菲官宣好消息 曬一排俊男美女

2023-09-16 07:00
鄧超與孫儷這對夫妻因捐款問題被罵上熱搜。（取材自微博）

最摳明星夫婦？ 捐20萬助貧生 鄧超、孫儷被罵上熱搜

2023-09-16 09:00
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33
好久不見的元彪明顯發福不少。(取材自微博)

一代功夫巨星元彪發福了 網：精神抖擻勝成龍、洪金寶

2023-09-18 08:00

超人氣

更多 >
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...
曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光
不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓

不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓
連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭