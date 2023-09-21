太驚悚 改編韓國真實3大分屍懸案 當地居民強烈抗議

韓國恐怖電影「雉岳山怪談」10月27日上映。圖／華映提供

韓國恐怖電影「雉岳山怪談」以5位登山自行車的同好，為了上山練車進入雉岳山，卻經歷了難以解釋的異相，更陷入一場絕命求生的過程，電影集合韓國知名男神尹筠相、李泰煥及知名演員金叡園、延濟旭及裵尹振共同演出，但因為片名直接引用山名，而雉岳山一直是韓國知名的光觀景點，引發當地居民和寺廟的強烈抗議，甚至要求電影禁止上映，主角尹筠相希望彼此能化解誤會，能和當地居民取得友好的協議。

「雉岳山怪談」的故事靈感來自韓國真實的光觀名勝 雉岳山所流傳的一個連環分屍懸案的傳言，網路上以「雉岳山18屍塊分屍案事件」為名，傳出了一波又一波的謠言，雖然無法完全確認是否為真實案件，但因為詭異且言之鑿鑿的內容，一直成為網路上膾炙人口的熱搜話題。

傳言指出1980年代，韓國正值政治局勢混亂之時，雉岳山上傳出發現一名40多歲的登山客的屍體，屍體被切為18塊，切口斷面就像是被雷射光束切割般的光滑平整，之後更傳出陸續發現十具屍體，都同樣被切成18塊，且每具屍體都切割完美，沒有誤差。但以當時的切割技術，根本無法達成，警方無法辦認出肢解屍體的工具，且命案太過殘忍，為免引發社會恐慌，所以沒有對外公開，最後成為了懸案，但以口耳相傳及網路傳播的力量，加上極為明確的內容，被視為韓國三大謎案之一。

電影也結合目前極受歡迎的登山自行車話題，邀請韓國身高192公分的男神尹筠相及知名演員金叡園、李泰煥、裵尹振及延濟旭演出為了拍攝自行車在山中飛馳畫面而上雉岳山的一群同好，卻在山上遇到不可思議的異相。但因為靈感來自這項傳說，電影上映的消息一出，竟引發當地民和寺廟的抗議，可見此傳言的影響力，當地民眾覺得會影響雉岳山光觀名勝的形象，希望能更改片名及電影中的地名，但韓國製作電影的公司表示因演出的演員李泰煥正在當兵，無法進行重拍，而讓協商無法完成。