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港「最美艷星」鄭艷麗自爆再度入院 絕望嘆：已住好久

記者楊起鳳／即時報導
鄭艷麗年輕時的照片。(本報資料照片)
鄭艷麗年輕時的照片。(本報資料照片)

52歲的香港昔日豔星鄭艷麗，過去因為到速食店當清潔工登上新聞版面，2020年還罹患了厭食症，一度到加護病房。她日前更新近況，似乎食不下嚥，並吐露自己病情不知道能撐多久。沒想到20日又po文，表示自己又住院了，附上一張醫院的照片，畫面中她正在注射點滴，哀號「甚麼時候才可以出院？」

息影超過12年的鄭艷麗，罹患厭食症已經超過3年，且工作一直不穩定，爆瘦到只剩40公斤，今年5月她才在臉書上發文，開心自己終於遇上好公司，老闆娘還親自熬湯給她，讓她覺得人間處處有溫情，甚至希望自己在這家公司待到退休

沒想到她卻驚爆「這幾個月以來第一次身體這麼差，上班的日子好少，大多時候都在屋裡或者醫院度過，好想過正常日子，吃東西像吃木頭一樣，不知道自己能撐多久」，不少網友都很擔心她的病情，祝她早日康復。

才過了兩個禮拜，鄭艷麗最近再度陷入低潮，她20日發出正在打點滴的照片，哀嘆「甚麼時候才可以出院？」網友紛紛幫鄭艷麗加油打氣，但她身體狀況似乎沒有好轉。有網友問她是否因為厭食症才導致這樣？但鄭艷麗駁斥，表示網上傳言很多都是假的，自己都沒有聽過。

鄭艷麗又po出病房照，哀嘆何時才可以出院。圖／摘自臉書
鄭艷麗又po出病房照，哀嘆何時才可以出院。圖／摘自臉書
52歲的港星鄭艷麗日前再曝住院進入加護病房。（取材自臉書）
52歲的港星鄭艷麗日前再曝住院進入加護病房。（取材自臉書）

退休 香港 臉書

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