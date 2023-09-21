港逾億加密貨幣詐騙案…張智霖協助調查 曾任品牌大使
香港加密貨幣交易平台JPEX涉嫌串謀詐騙案，警方已接獲逾2000人報案，涉款約13億元(港幣，約合1.66億美元)，至今11人被捕，不少藝人亦被質疑涉案。香港01報導，曾擔任JPEX香港區品牌大使的藝人張智霖，21日亦協助警方調查，已經離開灣仔警察總部。張智霖方發表聲明稱，藝人與該公司已於去年9月終止合作。
JPEX網站於去年8月，宣布張智霖成為JPEX香港區品牌大使，並為JPEX拍攝短片及宣傳照。JPEX事件近日發酵後，早前其經理人回覆傳媒表示，張智霖並無參與任何投資及金錢損失，去年3月拍攝完廣告後，因去年5月得知JPEX「已受到證監會監管」，故已書面通知JPEX，如該公司未能取得牌照，就不能使用張智霖的肖像宣傳，並會保留追究權利。
據報導，JPEX案引起廣泛關注，警方18日起展開大型執法行動，先後拘捕林作及KOL「陳怡」等人，警方於20日（周三）再拘3名男子（25至32歲），均涉「串謀詐騙」；被捕人林作原本他以每月約26萬元承租中環娛樂行一個逾2,900方呎單位，開設一間場外兌換所（OTC）「林作炒幣」，懷疑已於20日退租，即日清空辦公室，拆走「林作炒幣」大招牌，連大廈地下水牌也移除了公司名稱。案件至今共有11人被捕，警方調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。
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