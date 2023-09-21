藍正龍能否復合前妻周幼婷？首度親回「永不說不」

藍正龍自導自演「成功補習班」首映會上星光雲集。圖／讀者提供

藍正龍自導自演青春喜劇「成功補習班」，今（21）日舉辦首映會，藍正龍日前接受李四端訪問，遺憾離婚的感覺超級痛，但依舊愛著前妻周幼婷，被問是否可能復合？他則誠懇回應：「不要去給自己未知答案，never say never，未來有很多可能性。」但又補充說太多不太好，畢竟要尊重對方。

謝欣穎在片中飾演跨性別 者，她笑稱自己回話比較直接，講話很兇，「真的覺得有像一位跨性別者」，導演藍正龍也誇讚她的聲音很有磁性，樣貌較為中性，「有雌雄同體的感覺」。巫建和提到自己的角色要扮女裝，但因為自己是運動員 出身，一開始穿女裝時肌肉 會炸開，所以他積極減重，只吃健康餐，就為了要穿衣服顯得更好看，「結果導演常常忘記我要減肥，還會問我要不要吃臭豆腐」。

藍正龍拍「成功補習班」時坦言壓力不小，但他大力推薦這是一部關於「愛」的電影，「教師節快到了，這部電影獻給我的老師陳俊志」，電影改編自他的青春生活，不只是致敬陳俊志，更紀錄他與高中好友程翔的深厚友誼。隨後笑稱如果電影票房破3千萬，就會釋出之前2位男主角的喇舌影片，如果票房破億，更願意與自己的多年好友「程翔」公開接吻，為電影製造更多話題。