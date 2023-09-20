「A.I.創世者」爆驚人好評 影評讚不輸「魔鬼終結者」

「A.I.創世者」探討A.I.人工智慧對人類影響。(20世紀影業提供)

「哥吉拉」、「星際大戰外傳：俠盜一號」導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）推出新作「A.I.創世者」，探討未來世界的人類如何與A.I.機器人共存，並引發一場攸關於彼此生存權的驚險戰爭，日前釋出首波評價，開出驚人好評，包括「The Playlist」、「ComicBook.com」、「Variety」都狂讚該片，認為是近年最好的科幻片，更有影評直接認定「A.I.創世者」足以與「魔鬼終結者2」和「星際大戰」等經典科幻電影比肩，「這是能反映出真實世界的傑出科幻電影典範，絕對是今年最棒的電影之一。」

蓋瑞斯愛德華表示，早在7年前拍完「俠盜一號」後就開始構思，當時他和女友開著車穿越美國中西部前往探望愛荷華的父母，突然在草叢中出現了一個奇怪的工廠，他開始幻想工廠裡是在製造什麼？或許是機器人！於是起心動念構思了一個關於未來科技的驚悚故事，等他抵達了女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。

電影「A.I.創世者」的片頭出現了一場大爆炸，人工智能 在洛杉磯投下了一枚核彈，讓人類與A.I.的衝突升至最高點，但隨著更多真相浮出水面，也開啟了未來世界的無限想像。而在138億年前，宇宙始於一場大爆炸，這場大爆炸成就了創世故事的開始，如今人類展開了與A.I.（人工智慧 ）的共生紀元，但最後的結局無人知曉。導演蓋瑞斯愛德華將電影格局擴大，闡述了人類對不了解事物的懼怕反而窄化了視野的可能。

儘管電影劇本多年前就已完成，但開拍的時候正處於全球開始討論A.I.對人類影響的時刻，蓋瑞斯愛德華表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們A.I.已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」