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一年兩度訴請離婚 前NFL球員控實境秀女星妻揮霍無度

記者顏伶如／即時報導
比爾曼與金佐爾恰克擁有11年婚姻以及四個小孩，如今因金錢觀念不相符導致婚姻觸礁。(美聯社)
比爾曼與金佐爾恰克擁有11年婚姻以及四個小孩，如今因金錢觀念不相符導致婚姻觸礁。(美聯社)

根據法院紀錄，美式足球聯盟NFL亞特蘭大獵鷹(Atlanta Falcons)前任球員比爾曼(Kroy Biermann)在離婚聲請書中指出，實境節目「亞特蘭大嬌妻」(Real Housewives of Atlanta)女星妻子金佐爾恰克(Kim Zolciak)揮霍無度，導致欠稅超過100萬元，喬治亞州豪宅再次面臨被銀行贖回的下場。

金佐爾恰克與比爾曼今年5月向法院聲請離婚，宣告11年婚姻觸礁，但後來撤銷聲請。38歲的比爾曼8月間再次向法院聲請離婚。

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，比爾曼在離婚聲請書中指出，金佐爾恰克揮霍無度且沉迷網路賭博，導致積欠國稅局(IRS)100多萬稅款。

比爾曼指出，受到妻子恣意花費拖累，自己被寶馬金融服務(BMW Financial Services)提告求償40萬元，第一資本金融/薩克斯(Capital One/Saks)聯名卡也因為積欠10萬元卡債而對金佐爾恰克提告，位於巴哈馬的一家賭場則為了追討信用貸款而興訟。

他指出，夫妻兩人名下唯一資產就是婚姻期間居住的房子，但房子已經二度面臨遭到銀行贖回的危機。他表示，受到財務窘困影響，夫妻兩人婚姻破碎之後仍繼續住在同一棟房子，沒錢各自尋找住所。

比爾曼請求法院為四個未成年孩子指派程序監護人(Guardian ad Litem)，因為家裡氣氛惡劣，恐對孩子身心發展造成嚴重傷害。

亞特蘭大 足球 貸款

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