梅根爸爸又出招…趁她形象轉正面 想再次搞破壞？

梅根近日在德國展現高人氣，公眾形象也逐漸洗白。（歐新社資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 ，除了與夫家那邊的關係欠佳，和自己的親爸—湯瑪斯馬可，以及同父異母的兄姊們也都形同陌路，她的姊姊珊曼莎常常在電視訪問時抨擊她，湯瑪斯則是偶爾上電視受訪，講的話卻完全針對她，也不在乎讓她形象變差。

近日梅根與哈利在德國 出席他催生的「永不屈服運動會」，和一堆參賽的受傷軍人相處甚歡，場面熱鬧、氣氛又溫馨，讓他們總算暫時擺脫與英國皇室之間的紛擾，皇室專家也覺得這是他們形象開始洗白的第一步，哪知道湯瑪斯馬可趕快又上了電視接受訪問，直接向梅根喊話，希望她不要再剝奪自己和一對外孫亞契、莉莉見面的機會，自從他們出生到現在，就完全沒跟外公見過面，外公很想見見他們，期盼身為媽媽的梅根，不要再從中阻攔。