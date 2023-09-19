「蒼鷺與少年」零宣傳有票房風險？宮﨑駿反應曝光

吉卜力製作人鈴木敏夫開心與「神隱少女」、「蒼鷺與少年」海報合影。(甲上提供)

宮﨑駿相隔10年推出新片「蒼鷺與少年」，與他合作超過40年的製片人鈴木敏夫日前在吉卜力工作室接受台灣媒體採訪，提到這次在上片前完全無預告、劇照並且零宣傳，反而掀起不少話題，讓他相當滿意，「原來什麼都不做，可能會有比較好的效果」，也對目前已破80億日圓（約5400美元）的票房很滿意。

日媒曾報導宮﨑駿7次發表「退休 宣言」，卻一再食言，這回依舊推出新作，鈴木敏夫則笑答正確來說，其實只有2次是「正式退休」，上次是10年前推出「風起」時，因為創作過程較為疲累，才在記者會上公告要退休，讓已故的導演同伴高畑勳生氣罵他「為什麼要講這麼白癡的話」。但宮﨑駿後來實在太喜歡「蒼鷺與少年」的原作故事，才決定再度復出，也向鈴木提出邀約，希望這位多年老友能再度合作，但他第一時間仍很傻眼，「我明明每天都想早點退休，如果他最後還是不畫了，我會很開心」，但在宮﨑駿苦苦哀求，盛情難卻之下，決定與老友再度合作。

宮﨑駿與鈴木敏夫都對台灣印象極佳，不過多年以來一直盛傳經典名作「神隱少女」的取景發想地是在九份，鈴木敏夫也再次強調是謠言，「我們根本沒去過九份，但這代表大家一直很關心這部作品，所以我覺得很高興」，並說他們從小就喜歡中古時期的歐洲，「我們從小所受的教育 ，一直覺得那是很美好的年代與場景，所以很多作品都會有那種風貌」。