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「蒼鷺與少年」零宣傳有票房風險？宮﨑駿反應曝光

記者陳建嘉／東京即時報導
吉卜力製作人鈴木敏夫開心與「神隱少女」、「蒼鷺與少年」海報合影。(甲上提供)
吉卜力製作人鈴木敏夫開心與「神隱少女」、「蒼鷺與少年」海報合影。(甲上提供)

宮﨑駿相隔10年推出新片「蒼鷺與少年」，與他合作超過40年的製片人鈴木敏夫日前在吉卜力工作室接受台灣媒體採訪，提到這次在上片前完全無預告、劇照並且零宣傳，反而掀起不少話題，讓他相當滿意，「原來什麼都不做，可能會有比較好的效果」，也對目前已破80億日圓（約5400美元）的票房很滿意。

日媒曾報導宮﨑駿7次發表「退休宣言」，卻一再食言，這回依舊推出新作，鈴木敏夫則笑答正確來說，其實只有2次是「正式退休」，上次是10年前推出「風起」時，因為創作過程較為疲累，才在記者會上公告要退休，讓已故的導演同伴高畑勳生氣罵他「為什麼要講這麼白癡的話」。但宮﨑駿後來實在太喜歡「蒼鷺與少年」的原作故事，才決定再度復出，也向鈴木提出邀約，希望這位多年老友能再度合作，但他第一時間仍很傻眼，「我明明每天都想早點退休，如果他最後還是不畫了，我會很開心」，但在宮﨑駿苦苦哀求，盛情難卻之下，決定與老友再度合作。

宮﨑駿與鈴木敏夫都對台灣印象極佳，不過多年以來一直盛傳經典名作「神隱少女」的取景發想地是在九份，鈴木敏夫也再次強調是謠言，「我們根本沒去過九份，但這代表大家一直很關心這部作品，所以我覺得很高興」，並說他們從小就喜歡中古時期的歐洲，「我們從小所受的教育，一直覺得那是很美好的年代與場景，所以很多作品都會有那種風貌」。

雖然一直感謝台灣觀眾對吉卜力動畫的喜愛，不過鈴木敏夫認為現今年紀大了，可能不太有機會與宮﨑駿一起來台致謝，「我們都太老了，年輕的時候我們什麼地方都去了，但現在真的就是比較難了啦」，也說當年「神隱少女」上映時來過台灣，當時看到大家對「無臉男」反應熱烈，讓他始終銘記在心。

鈴木敏夫(左)與宮﨑駿是合作多年的好夥伴。(路透)
鈴木敏夫(左)與宮﨑駿是合作多年的好夥伴。(路透)
鈴木敏夫與宮﨑駿合作新片「蒼鷺與少年」在日本熱賣。(甲上提供)
鈴木敏夫與宮﨑駿合作新片「蒼鷺與少年」在日本熱賣。(甲上提供)

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