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基努李維求死不得？認了「拍片身心俱疲」想早點解脫

記者蘇詠智／即時報導
「捍衛任務4」基努李維角色的結局，還有再翻案的可能。(摘自IMDb)
「捍衛任務4」基努李維角色的結局，還有再翻案的可能。(摘自IMDb)

明年就要滿60歲的基努李維，雖然外表保養得宜、看起來比多數同齡人還要年輕，體力卻是騙不了人，再繼續拍攝需要大量動作的武打影片，肯定會感到吃不消，尤其他近年來的代表作「捍衛任務」系列，常常觀眾看得很過癮，他卻拍得差點去了半條命。根據該系列製片人巴索艾旺尼克透露，他其實要求在今年春天上映的第4集裡，把他徹底「弄死」，不要再有拍下一集的可能，但巴索笑道：「我們才不會照辦，還是留下10%沒說死。」

基努李維從影多年，除了「駭客任務」、「捍衛任務」、「阿比阿弟」等系列外，並不特別熱中演出續集片，在這幾套系列片中，「捍衛任務」的動作比例最高，幾乎從頭打到尾，他一再對製作團隊表示：「我真的不行了，我撐不下去了，你們這一次一定要讓約翰威克死透透。」巴索也感覺得出來，基努李維已經到忍耐的臨界點，無論是體力上還是心理上。

可惜觀眾不放約翰威克安息。「捍衛任務4」全球賣破4億美元，創下系列推出以來的最佳成績，通常在這麼高的位置，電影公司也捨不得就此不拍，因而第5集的推出不見得沒有可能，基努李維想要約翰威克真的「壽終正寢」，只怕還很困難。

基努李維對於拍攝大量的動作戲，感到身心俱疲。（路透）
基努李維對於拍攝大量的動作戲，感到身心俱疲。（路透）

基努李維 駭客

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