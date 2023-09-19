李奧納多闊別4年回到大銀幕 新作聯手名導馬丁史柯西斯

李奧納多狄卡皮歐（右起）、勞勃狄尼洛、莉莉葛萊史東主演「花月殺手」。(UIP提供)

年近半百還是堅持不結婚、女友年滿25歲就考慮分手的李奧納多狄卡皮歐，要看到他成為已婚男人的模樣，只能在電影裡。他將於10月20日推出自新冠肺炎疫情 以來第一部在全球大多數國家都登上戲院大銀幕的新作「花月殺手」，搭檔勞勃狄尼洛與名導馬丁史柯西斯，被視為瞄準奧斯卡金像獎的強打，片中他和37歲的原住民 女演員莉莉葛萊史東演一對夫妻，婚姻也有一些問題，卻是和謀殺扯上關係，頗值得觀眾期待。

李奧納多狄卡皮歐本身絕對不可能跟37歲的女性談感情，但為了演出「花月殺手」，他與和馬丁史柯西斯才跟莉莉視訊會議一次之後就敲定她來擔任女主角：「她不僅擁有一種不可思議的優雅，更是來自黑腳保留區的美國原住民，這部電影中有許多觀點是從她的角度出發。馬丁並沒有再開視訊會議或是再找人來試鏡，這種情況非常罕見，他就是在她身上、眼裡、靈魂，當然還有她之前的作品中，看到了他想要的東西。」