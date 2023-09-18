張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

退圈多年的影后張曼玉 近年鮮少公開露面，去年，她突然進駐抖音 ，分享了多段影片，令粉絲相當驚喜。不過，自從今年年初傳了一段與朋友一起倒數的短片後，銷聲匿跡。有網友近日在法國巴黎偶遇張曼玉，時隔9個多月後再次露面，引發熱議。

從該網友PO出的照片可見，張曼玉戴著棒球帽，穿著深色西服外套，相當率性。據悉，張曼玉是在巴黎某奢侈品店購物時被偶遇的，還說女神非常友善地雙手和她握手，完全沒有明星架子，只不過因為素顏所以沒能合影。

該網友還表示，張曼玉臉上有了一些歲月的痕跡，能清楚看見斑點和皺紋，但依然氣質很好。

有眼尖網友發現，許久不見張曼玉染了一頭金黃色短髮，身材非常消瘦。

據悉，張曼玉在事業巔峰時期選擇息影，後來雖然以歌手身分進入樂壇，但很快就再次淡出娛樂圈。

她自從與法國導演結束3年多的婚姻後，張曼玉再也沒有結婚。近幾年，她時而在英國和家人一起生活，時而前往法國獨居。