邊吸氧邊唱太衝擊…五月天阿信自責認病了 道歉惹鼻酸

五月天阿信近來投入「好好好想見到你」世界巡演。圖／摘自臉書

五月天日前在西安舉行「好好好想見到你」世界巡演，期間主唱阿信戴著氧氣袋上台，邊吸邊唱的模樣震驚外界，隔天第2場雖在台上報平安，但身體狀況依舊令人擔憂。昨晚他們剛完成南京站3場演出，阿信今天凌晨發文坦言自上月底就生病了，向大家道歉：「沒有照顧好自己，沒有給大家最美好的演出，自己還是很過意不去的。」

阿信說上月底完成泉州站3場演出後就生了一場小病，接著完成澳門 演出、回到台北工作9天，馬不停蹄地飛往西安進行巡演，他說：「西安昏昏沈沈，卻也笑笑鬧鬧帶著期待與感動，唱完了3晚。南京，身體完全康復了噢！但聲音比西安難控制，偶爾就會變得特別沙啞，然後又變回來。」感到相當無奈。

他提到分享這些不是要讓大家擔心，而是要誠摯的道歉，因為沒有獻上最完美的演出，「謝謝大家的包容與愛，讓我依然享受了這10場，峰迴路轉而真情放肆的演出，謝謝你們。」