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湯姆克魯斯糗了？「水行俠2」被看好票房贏「任務」

記者蘇詠智／即時報導
「不可能的任務：致命清算 第一章」票房不如預期，全球累積不到6億美元。圖／摘自IMDb
「不可能的任務：致命清算 第一章」票房不如預期，全球累積不到6億美元。圖／摘自IMDb

眾所周知，湯姆克魯斯今年度力作「不可能的任務：致命清算 第一章」在北美、中國等地票房都不如預期，全球累積賣座數字至今僅5億6300萬美元，成本卻高達2億9000萬美元，按照大部分影片的成本x2才是回本的底線看來，該片光靠戲院收入勢必要虧本。而現在更有資深的市場觀察家放話，12月下旬才要上映的「水行俠 失落王國」如果經過簡單的數學推算，都很有機會全球賣到7億美元、大贏「不可能的任務：致命清算 第一章」。

「水行俠 失落王國」預告片才剛推出，已經有資深媒體記者預言全球賣破7億美元。圖...
「水行俠 失落王國」預告片才剛推出，已經有資深媒體記者預言全球賣破7億美元。圖／摘自IMDb

「水行俠」的首集本就是DC英雄片在全球最賣座的代表之一，世界各地票房加總破11億美元，據資深影劇記者史考特曼德森的估算，如果第2集在中國以外的區域票房比上一集下滑3成，算是滿合理的跌幅，而中國的票房從上一集的2億9800萬美元，直接大砍6成5到只剩下1億500萬美元，這樣子加起來全球總票房仍有7億美元，不只明顯領先「不可能的任務：致命清算 第一章」，也會大勝全球賣座4億多美元的基努李維「捍衛任務4」。

「捍衛任務4」全球賣破4億美元，已是全系列最佳成績。圖／摘自IMDb
「捍衛任務4」全球賣破4億美元，已是全系列最佳成績。圖／摘自IMDb

目前各方對「水行俠 失落王國」大多不特別看好，一來是DC英雄片近來頻頻踢到鐵板，二來是備受網友抨擊、揚言要抵制的安珀赫德，預告片中都出現一秒，顯然正片裡仍不會消失。早先「閃電俠」因男主角伊薩米勒劣跡斑斑，導致片子賣座遠不如預期，還讓人記憶猶新，安珀會對「水行俠 失落王國」票房造成多大影響，大家都很好奇，至少在美國，會不會只比首集下滑3成，真的很難說得準。

湯姆克魯斯 基努李維

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