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李易峰爆嫖妓一年後要復出？直播5分鐘遭舉報 網友這麼說…

娛樂新聞組／即時報導
李易峰一年前爆出嫖妓醜聞，沉寂至今。(取材自微博)
李易峰一年前爆出嫖妓醜聞，沉寂至今。(取材自微博)

去年爆出嫖妓醜聞斷送演藝之路的男星李易峰，近日被八卦媒體爆料疑似透過直播準備復出，但才播了短短5分鐘，就遭網友舉報，被迫中斷。消息一出，迅速引發網友熱議。

日前，有網友分享自己的舉報結果通知，稱早上「李易峰」直播的時候被自己舉報到中斷直播了，「李易峰」全程僅露臉了5分鐘。據網友分享畫面顯示，確實是李易峰的帳號，而且直播者就是李易峰本人。

對此，不少網友議論紛紛，有人嘲笑李易峰還「惦記娛樂圈這碗飯」，還有人唾棄，「這種異想天開的好事在夢裡想想得了」。

不過，也有網友懷疑這是黑粉冒充李易峰做的假直播，而直播畫面有可能是李易峰幾年前的錄製視頻。

去年9月間，李易峰爆出嫖妓被逮，在網路上引起軒然大波，起初工作室還發出聲明澄清，但沒多久警方便證實李易峰多次嫖妓的事實。而李易峰之所以會被抓，全是因為「他太摳門」，嫖妓完卻不願意多花錢讓女子搭車回家，讓女子在大半夜騎共享單車被警方盯上，事件才被曝光。

李易峰塌房後，一度有消息指出，在海外擁有不少粉絲的李易峰，有可能遠赴東南亞發展，不過未獲證實。

李易峰 東南亞 八卦

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