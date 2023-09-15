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炎亞綸現況曝光 庹宗康低調「一個月前才見面」

記者李姿瑩／台北即時報導
粿粿（左起）、任容萱、Lulu、庹宗康、夏浦洋挑戰帶娃。（圖：東森提供）
粿粿（左起）、任容萱、Lulu、庹宗康、夏浦洋挑戰帶娃。（圖：東森提供）

Lulu黃路梓茵、庹宗康、任容萱、粿粿、夏浦洋今天出席「山裡來了熊孩子」開播記者會，他們在節目中與多名小孩共度夏令營時光，就算是已經有兩個兒子的庹宗康也坦言招架不住，不停提醒大家要「深呼吸，平心靜氣」。

庹宗康透露，參與班底都想給小朋友很多，在回饋不如預期的情況下，難免情緒波動，「我勸他們慢慢來，要一直不斷變化。」他的另一個實境節目「來吧！營業中」剛入圍金鐘獎，哥哥庹宗華也獲得戲劇類入圍肯定，庹宗康對哥哥表現與有榮焉，「我會覺得他演這麼好是應該的，我看也覺得厲害，太自然，已經永遠超越我。」

至於「營業中」入圍，他當然開心，但畢竟今天記者會是不同節目，庹宗康本不想多提，「怕電視台修理我」。等記者會後他才分享，「還是有關心炎亞綸，群組都有互相問候，上次看到他還ok，大概一個月前。」他說，炎亞綸沒特別表示什麼，「大家都是好朋友，就是盡量陪伴他，讓他知道我們都在旁邊。」至於炎亞綸個人的風波，庹宗康直言其他人沒立場可以說什麼。

剛升格當阿姨的任容萱才去月子中心探望姊姊Selina，稱讚小腰果軟綿綿地很可愛，「像蟑螂一樣手腳一直舞動」。Selina當了新手媽媽，難免手足無措，大家也不給她壓力，等她自己調適好身心狀態。小腰果如今已收服所有人的心，家人每次看到他就是一陣狂拍，換尿布等工作也難不倒任容萱。但她畢竟還不是媽媽，自己招認在節目中被小孩氣到情緒失控。

任容萱說，有一集是大家跟幼幼台哥哥姐姐比賽，因為勝負心高漲，看到一旁小孩事不關己地玩樂 忍不住怒吼：「你知道我們現在在幹嘛嗎？」 全場看到她發飆當場傻眼，事後任容萱不免難過兇了孩子，雙方重新溝通和好。

Lulu拿著孩子送她的幸運手環，原來是現場有小朋友恭喜她入圍金鐘獎。Lulu昨在入圍記者會上撞到頭，今自嘲留下一個L型記號，彷彿哈利波特。她單身已久，參與「熊孩子」錄影太緊張，一度一天要吞三顆頭痛藥，成為她「吃最多頭痛藥的節目」。

雖然跟小孩互動極佳，但她還沒對象，跟萬秀洗衣店金孫分手後保持點頭之交。最近金孫身體微恙，Lulu沒特別關心，但看到相關消息「忍不住笑出來」，反應令人發噱。

庹宗康分享炎亞綸近況。（圖：東森提供）
庹宗康分享炎亞綸近況。（圖：東森提供）

入圍 炎亞綸 哈利波特

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