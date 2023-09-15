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朱一龍「河邊的錯誤」入圍芝加哥國際電影節

娛樂新聞組／即時報導
朱一龍主演的「河邊的錯誤」入圍芝加哥國際電影節。（取材自微博）
朱一龍主演的「河邊的錯誤」入圍芝加哥國際電影節。（取材自微博）

魏書鈞執導，朱一龍領銜主演，曾美慧孜、佟林楷、劉白沙主演的電影「河邊的錯誤」入圍第59屆芝加哥國際電影節國際故事片單元，本屆芝加哥電影節將於10月11日至22日舉辦。

「河邊的錯誤」早前在坎城國際電影節上舉行全球首映，收穫來自國內外媒體記者，以及專業影視人的眾多好評，更被國際媒體人Gowtham Rajj稱為「本世紀的黃金電影」。

「河邊的錯誤」由余華同名小說改編，影片圍繞河邊發生系列詭異離奇的謀殺案，刑警馬哲（朱一龍飾）抽絲剝繭追查真兇，最終發現兇手就是死者么四婆婆收留照顧的精神障礙患者。因為精障患者無需承擔刑事責任，於是又連犯命案，馬哲情急之下選擇開槍，用以暴制暴的方法讓兇手伏法。

執法者變成行凶者，劇情又次出現反轉，馬哲的妻子等人竟然苦苦哀求馬哲承認自己是精障患者，最終逃脫了法律的制裁。

現年35歲的中國人氣男星朱一龍，2018年以電視劇「知否？知否？應是綠肥紅瘦」打開知名度，2022年主演電影「人生大事」以6000萬人民幣成本，收穫超過17億票房，並獲得第35屆中國電影金雞獎最佳男主角。

朱一龍在「河邊的錯誤」中飾演1990年代的刑警隊長。（取材自微博）
朱一龍在「河邊的錯誤」中飾演1990年代的刑警隊長。（取材自微博）

芝加哥 入圍

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