我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜紐約會台青 當一日廚師煮牛肉麵下煎餃

唐山燒烤店翻版 鄭州女在餐廳拒搭訕 遭拽髮拖行

「金鋼狼」休傑克曼驚爆離婚 結束27年姊弟戀婚姻

編譯徐榆涵／即時報導
好萊塢澳洲男星休傑克曼夫婦15日發表共同聲明，宣布結束27年婚姻。（美聯社）
好萊塢澳洲男星休傑克曼夫婦15日發表共同聲明，宣布結束27年婚姻。（美聯社）

好萊塢澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）夫婦15日發表共同聲明宣布，將結束27年婚姻。由於兩人向來給人鶼鰈情深的印象，也經常po照放閃，是出了名的模範夫妻檔，因此消息一出震撼演藝圈。

每日郵報報導，54歲的休傑克曼和67歲的妻子黛博拉（Deborah Lee Furness）向娛樂雜誌《People》發表離婚聲明，稱他們有幸成為夫妻，並度過近三十年充滿美好和深情的時光，但他們的人生旅程正在發生變化，決定各奔前程並追求個人成長。

聲明提到，兩人強調一直和繼續以家庭為最優先，他們懷著感恩、愛和寬容的心，展開人生的新頁，同時希望在自己一家經歷這個轉變時，大家可以尊重他們的私隱。

兩人於1995年在片場認識，當時黛博拉已是知名演員，交往不到一年就步入婚姻，兩人是相差13歲的姊弟戀，並育有一雙兒女，分別是23歲的兒子奧斯卡以及18歲的女兒艾娃。

兩人此前曾表示，自1996年結婚以來，他們從未分開超過兩周，今年4月兩人結婚27周年紀念日，休傑克曼才剛發文向妻子致敬，如今突然宣布離婚震驚外界。

澳洲 奧斯卡 好萊塢

上一則

陳曉激吻「前女友」畫面曝光 吐心聲：命中注定逃不掉

下一則

朱一龍「河邊的錯誤」入圍芝加哥國際電影節

延伸閱讀

大家都錯了…珍妮佛安妮絲頓談布萊德彼特：離婚不心痛

大家都錯了…珍妮佛安妮絲頓談布萊德彼特：離婚不心痛
富貴門（八）

富貴門（八）
退休又離婚 了解分產原則保護晚年財務

退休又離婚 了解分產原則保護晚年財務
樂基兒認了2度離婚 2月曾自稱單親媽

樂基兒認了2度離婚 2月曾自稱單親媽

熱門新聞

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

2023-09-10 22:41
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」展現動作身手，票房反應卻遠不如預期。圖／摘自IMDb

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

2023-09-09 14:22
李靚蕾似乎隔空回應王力宏。圖／本報資料照片

王力宏到底說了啥？藍心湄、甄妮開罵 李靚蕾Po黑底圖

2023-09-12 18:37
梁朝偉想躲媒體，卻被劉嘉玲抓了回來。（取材自微博）

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

2023-09-09 20:03
「想見你」讓柯佳嬿(右)、許光漢紅到世界各地。(圖:福斯傳媒提供)

評／白百何「驕陽伴我」、韓版「想見你」翻拍劇注定罵聲多？

2023-09-12 22:06
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

2023-09-10 13:10

超人氣

更多 >
7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用
華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押
「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

「中國第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了
洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止
航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？

航太專家「紅二代」 李尚福掌中國國防半年就出事？