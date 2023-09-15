「金鋼狼」休傑克曼驚爆離婚 結束27年姊弟戀婚姻

好萊塢澳洲男星休傑克曼夫婦15日發表共同聲明，宣布結束27年婚姻。（美聯社）

好萊塢澳洲 男星休傑克曼（Hugh Jackman）夫婦15日發表共同聲明宣布，將結束27年婚姻。由於兩人向來給人鶼鰈情深的印象，也經常po照放閃，是出了名的模範夫妻檔，因此消息一出震撼演藝圈。

每日郵報報導，54歲的休傑克曼和67歲的妻子黛博拉（Deborah Lee Furness）向娛樂雜誌《People》發表離婚聲明，稱他們有幸成為夫妻，並度過近三十年充滿美好和深情的時光，但他們的人生旅程正在發生變化，決定各奔前程並追求個人成長。

聲明提到，兩人強調一直和繼續以家庭為最優先，他們懷著感恩、愛和寬容的心，展開人生的新頁，同時希望在自己一家經歷這個轉變時，大家可以尊重他們的私隱。

兩人於1995年在片場認識，當時黛博拉已是知名演員，交往不到一年就步入婚姻，兩人是相差13歲的姊弟戀，並育有一雙兒女，分別是23歲的兒子奧斯卡 以及18歲的女兒艾娃。

兩人此前曾表示，自1996年結婚以來，他們從未分開超過兩周，今年4月兩人結婚27周年紀念日，休傑克曼才剛發文向妻子致敬，如今突然宣布離婚震驚外界。