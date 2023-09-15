陳曉激吻「前女友」畫面曝光 吐心聲：命中注定逃不掉

陳曉(右)、古力娜扎「無與倫比的美麗」中感情分分合合。（圖：MyVideo提供）

「無與倫比的美麗」由「雲襄傳」陸劇男神陳曉和有「新疆 維納斯」封號的古力娜扎主演，兩人飾演曾在結婚前悔婚的前男女朋友，分道揚鑣後又陰錯陽差在職場上相遇，生活和情感再度糾纏在一起。劇中陳曉、古力娜扎重逢後狂吻，甚至一集連續上演4場吻戲，「陳曉娜札新戲好會親」關鍵字更登上微博 熱搜受到討論。

劇中，一場陳曉、古力娜扎在下雪天台談心的戲，兩人先是戴著小丑鼻子在雪中忘我的跳舞，釋放平日累積的壓力和壞心情，接著陳曉情不自禁的抱住古力娜扎，並給她深情一吻，這一吻讓兩人過去交往時無數甜蜜畫面瞬間浮現在腦海裡，回憶在約會時邊吃冰淇淋邊接吻、在生日時送上一吻、拍婚紗時甜蜜相吻，兩人聽著彼此的心跳，感受著對方的愛意。一口氣上演了雪中吻、冰淇淋吻、生日吻、婚紗吻，讓網友直呼：「太甜了！」

陳曉在劇中飾演30代企業家許耀，職業生涯面臨過大起大落，曾一度愛情事業兩頭空，靠拚勁從低谷重新創業，迎來人生新曙光。談到角色，陳曉在受訪時表示，許耀不是那種「完美男主角」，他在創業失敗時，選擇拋下未婚妻、轉身離開，但也正是這種不完美，給了他極大的創作熱情，「人無完人，許耀這個角色最吸引我的地方就是他的真實。」

陳曉也說，自己很能理解許耀的危機感，因為每個人都會有面臨低潮和困難的時刻，「我們要想的是如何去適應這種危機，有時候你覺得慘得不能再慘的時刻，回過頭去看會發現，那也是一段無與倫比美麗的日子。」

而劇中，陳曉與古力娜扎分合的感情，牽動著觀眾的情感，雖然曾面臨悔婚、分手，但命運總是將他們兜在一起，陳曉也直說：「他們是命中注定要在一起的，逃不掉的！」提及與古力娜扎的合作感想，陳曉表示，兩人是首度合作，但彼此在片場卻從來沒有距離感，互動非常有默契。