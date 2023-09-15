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超級男孩睽違20多年推新歌 為魔髮精靈系列電影獻唱

中央社華盛頓15日綜合外電報導
超級男孩本周出席MTV音樂錄影帶大獎，這是團員們10年來首次在舞台上聚首。（美聯社）
超級男孩本周出席MTV音樂錄影帶大獎，這是團員們10年來首次在舞台上聚首。（美聯社）

美國流行男子團體超級男孩（NSYNC）睽違20多年推出新歌，將收錄於即將上映的動畫片「魔髮精靈：樂團在一起」（Trolls Band Together）中。

法新社報導，超級男孩昨天在社群媒體寫道：「重返錄音室。Better Place將於9月29日發行。」並附上5名成員在錄音室錄音的片段。

90年代天團超級男孩由賈斯汀（Justin Timberlake）、喬伊費登（Joey Fatone）、傑西契西（JC Chasez）、蘭斯貝斯（Lance Bass）及克里斯柯克派屈克（Christ Kirkpatrick）組成，他們最後一張錄音室專輯是2001年的「威震八方」（Celebrity）。

賈斯汀在發布於社群媒體平台X的影片中說：「如果我們唱這首歌，這將會是給粉絲的一封情書。」蘭斯貝斯也說道：「等等，這是23年來第一首超級男孩歌曲。」

賈斯汀在「魔髮精靈」電影三部曲中為主角獻聲，系列電影的第3部將在11月登上美國戲院。新電影中有描寫男子團體的情節。

超級男孩本周出席MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards），頒發最佳流行音樂錄影帶大獎給泰勒絲（Taylor Swift），這是團員們10年來首次在舞台上聚首。

泰勒絲向唱紅「再見我的愛」（Bye Bye Bye）的超級男孩說：「我從一個粉絲變成得獎者，有點轉換不良。我的意思是，我以前有你們的玩偶！」

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