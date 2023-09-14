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鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

娛樂新聞組／即時報導
鄧超被爆得了抑鬱症，很多網友不信。(取材自微博)
鄧超被爆得了抑鬱症，很多網友不信。(取材自微博)

大陸知名藝人鄧超與女星孫儷結婚多年，是演藝圈有名的模範夫婦，兩人不時在社交平台撒狗糧或分享搞笑照片。近日，鄧超被傳出疑似罹患抑鬱症，引起不少網友震驚，但也有很多人選擇不相信。

事件起因是有一位自稱鄧超表姐的女性在網上PO出一段影片，指出表弟「鄧超」罹患憂鬱症，最近精神狀態非常糟糕，情緒消極且不穩，甚至引發頭痛、心慌和失眠等問題，並表示情況嚴重到需要心理治療。

有不少網友猜測，鄧超可能患上了抑鬱症，並指出今年年初由他執導的電影「中國乒乓」口碑、票房雙雙慘遭滑鐵盧，傳虧損3億人民幣，應該對他打擊不小。

有細心的網友發現，孫儷不久前在微博上貼了一篇正能量文字，「從今天開始我們一起運動好嗎？」文中提到：「不要去批評自己、請相信你自己」等字眼，不禁令網友聯想起是否與鄧超有關。

還有人說，和鹿晗交情甚篤的鄧超，最近並未出現在鹿晗演唱會，也令人不解。

不過，有網友指出，雖然該名女子是自稱鄧超表姐，但並未拿出實質證據，讓不少網友質疑可能只是同名同姓。此外，還有很多人認為，一向樂觀正面的鄧超，不太可能會得憂鬱症。

鄧超 鹿晗 孫儷

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