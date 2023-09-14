金鐘圍堵＃MeToo藝人 外遇爭議薛紀綱又入圍兒少主持

薛紀綱因外遇風波遭電視台開除，沒想到仍入圍金鐘。圖／摘自臉書

台灣第58屆金鐘獎入圍 名單公布，不出預料，涉及#MeToo的黃子佼 和炎亞綸沒有爭議直接出場，但令人意外的是，今年4月因外遇遭電視台開除的兒少節目主持人薛紀綱，竟入圍兒少類個人獎，綜藝評審主任李景白說，「開會時有討論到此事，但不計名投票 ，只能尊重結果」。

#MeToo事件是否影響金鐘成了這次入圍名單亮點，尤其黃子佼，他從2013年開始，年年都有作品入圍，10年內共拿到5座個人獎項，日前廣播金鐘入圍名單揭曉時，評審主席陳清河嚴肅表示，評審團有共識，道德的條紅線不能踩，因此將黃子佼除名，電視金鐘似乎也採同樣標準。

庹宗康帶領的「營業中」系列今年有兩批作品報名，包括在TVBS時代的「來吧！營業中」，和出走後更名的「嗨！營業中」，最終鼓勵前者新創精神讓節目入圍，個人獎項則沒獲青睞，後者兩項都落空。但若論私德，也曾是金鐘常客的兒少節目主持人薛紀綱4月爆出外遇，遭所屬的原民台開除，最後離開演藝圈去考保險業務員，原民台當時譴責，卻仍然為他報名金鐘，最後入圍結果令人意外。

評審李景白說，「我們開會時有討論到這題，各自發表意見後，採不計名投票，我不明白他們每個人內心的想法和尺在何處，只能說尊重評審的專業」。外人無法界定#MeToo和外遇哪一個嚴重，但薛紀綱入圍的是兒少節目主持人，節目主導人是否該成為兒少觀眾的標竿，還是評審認為私德和主持能力應該分開看待？若真如此，黃子佼和炎亞綸的專業應不遜於薛紀綱。

綜藝類今年入圍名單中吳宗憲個人能量大爆發，往年他跟黃子佼幾乎是近年入圍名單必定出現的兩大常客，今年黃子佼退場，此消彼長，吳宗憲更能量大爆發，手上3個節目「綜藝大熱門」、「小明星大跟班」和「綜藝玩很大」全面入圍，除了「小明星」只入圍個人獎，另兩個都是節目、主持人雙料入圍，不過黃子佼雖然退場，兩徒弟Lulu和陳明珠都入圍，也算精神上的傳承。