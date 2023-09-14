才剛慶祝9周年 韓媒曝Red Velvet「剩她沒續約」
南韓人氣女團Red Velvet自2014年出道，憑著怪誕童趣的風格殺出重圍，在女團競爭中占領一席之地。才剛在8月1日慶祝出道九周年的她們，成功打破了7年魔咒，持續在樂壇活躍中。不過近日韓媒陸續報導Red Velvet的續約進度，先是透露成員瑟琪成功續約，又在近日爆料剩隊長Irene沒續約，關於Red Velvet的未來動向及規畫，粉絲都十分關注結果。
韓媒「STARNEWS」13日獨家報導Red Velvet全員剩隊長Irene尚未續約，而瑟琪則是在前幾周成功續約。由於入社後簽訂合約的時間因人而異，而最近正是Red Velvet的續約期，團體能否繼續活動，各界都相當關注。不過隨著前SM創辦人李秀滿離開，SM娛樂也面臨藝人出走潮，包括金旻鍾、Super Junior圭賢、銀赫、東海、少女時代Sunny、申東燁、李海成等人都不續約。
另外，粉絲也不滿Red Velvet出道9年卻只有兩張正規專輯，7月時曾動用卡車抗議公司作為，成員們在上個月則是在直播中透露正在製作正規三輯，獨家報導中則強調若是成員有變動，那麼接下來的行程規劃可能也會跟著變動。不過也有偶像藝人不續個人約但仍透過團體合約持續推動團體活動的案例，像是SM娛樂的少女時代就是其中一個例子。
上一則
30年前就認識賴佩霞 郭子乾被她這一句感動了
下一則
FB留言