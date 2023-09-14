才剛慶祝9周年 韓媒曝Red Velvet「剩她沒續約」

Red Velvet隊長Irene。圖／擷自instagram

南韓 人氣女團Red Velvet自2014年出道，憑著怪誕童趣的風格殺出重圍，在女團競爭中占領一席之地。才剛在8月1日慶祝出道九周年的她們，成功打破了7年魔咒，持續在樂壇活躍中。不過近日韓媒陸續報導Red Velvet的續約進度，先是透露成員瑟琪成功續約，又在近日爆料剩隊長Irene沒續約，關於Red Velvet的未來動向及規畫，粉絲都十分關注結果。

韓媒「STARNEWS」13日獨家報導Red Velvet全員剩隊長Irene尚未續約，而瑟琪則是在前幾周成功續約。由於入社後簽訂合約的時間因人而異，而最近正是Red Velvet的續約期，團體能否繼續活動，各界都相當關注。不過隨著前SM創辦人李秀滿離開，SM娛樂也面臨藝人出走潮，包括金旻鍾、Super Junior圭賢、銀赫、東海、少女時代Sunny、申東燁、李海成等人都不續約。