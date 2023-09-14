賴佩霞參選唐綺陽「下巴掉下來」開示星盤揭1變化

賴佩霞參選，星座專家唐綺陽揭露星盤變化。(圖／摘自唐綺陽臉書)

資深藝人賴佩霞 宣布成為台灣總統候選人郭台銘 的副手，消息曝光震撼各界。被網友封為「國師」的星座專家兼主持人唐綺陽，也在今日稍早於臉書發文，開頭就表示「大家的下巴應該都掉下來了」，最後還說自己還沒緩過氣，同時也揭露了星盤變化。

唐綺陽先是表示：「大家的下巴應該都掉下來了⋯·你們知道我在說什麽 」接著補充星盤解析：「只能說，真不愧是土象大三角（日、月觸發天、冥），促使許多的個人，有了「想做巨大改變」的念，社會上也有「跨領域、跨階層」的「示範」（不管是從下往上跨越，還是從上往下跌落，還是橫向的跨越了原本角色的想像）（看看天王星「丕變」的力量多強啊）」她在留言處也補充：「當然星象還有「日海對分」，「分不清是戲是現實」，具有魔幻感，太陽觸及三王星，美化、豁出去、意想不到，都被顯化。」

唐綺陽最後也提醒金鐘入圍 名單今天揭曉，還不忘跟網友聊天，打趣說道賴佩霞會不會找謝盈萱當文宣部主任，還說賴佩霞如果太忙她可以在第二季接替她演林月真，開玩笑說道：「都是搞身心靈的沒什麼差」，最後更俏皮說自己可以當魔法部長，成功逗樂許多粉絲。