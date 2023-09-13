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劉嘉玲「設家宴」被質疑吃不飽…網友提醒客人千萬別做「這件事」

娛樂新聞組／即時報導
餐桌上擺了燒賣、糯米雞、水晶餃、涼拌小黃瓜等菜色。(取材自微博)
餐桌上擺了燒賣、糯米雞、水晶餃、涼拌小黃瓜等菜色。(取材自微博)

港星劉嘉玲在娛樂圈中人緣好，不時邀請好友到家中作客。近日，內地珠寶設計師龍梓嘉獲邀出席劉嘉玲的家宴，並曬出多張餐桌照片，不過，幾道港點菜色卻引來網友質疑「夠吃嗎？」、「吃不飽吧？」

香港01報導，龍梓嘉發文寫道，「每次來香港，嘉玲姐姐都盛情邀請一同吃飯。今天來到姐姐家『家宴』，家裡裝潢滿滿的藝術氣息！還特地為我準備了球鞋禮物。」

從他PO出的圖片可見，菜式以點心為主，包括燒賣、糯米雞、水晶餃、涼拌小黃瓜等，而且分量不多。

對於被質疑「吃不飽」，龍梓嘉回覆，「不用糾結我吃不吃的飽啦！哈哈哈，很好吃！只是拍了早茶點心，還有很多硬菜，大魚大肉各種煲湯廚房廚師做着，我沒有拍，因為，吃的太歡了，忘記了…」劉嘉玲則搞笑回應，「原來那天你沒吃飽嗎？下次要再多準備一點。」

據悉，劉嘉玲當天還送出炒價高達5萬港幣的陳冠希潮牌限量版球鞋給對方。

不過，有不少網友提醒龍梓嘉關於劉嘉玲潔癖一事，要他記得不要用洗手間。據了解，劉嘉玲曾在受訪時自爆，在橫店拍戲期間，曾要求酒店將洗手間的浴缸、馬桶、洗手盆全部打掉換新。

劉嘉玲也曾透露，拍攝電影「狄仁傑」時，她關心有無「專屬廁所」更勝片酬。她對洗手間要求之高，就連在自己家裡都不會與老公梁朝偉共用一間。

劉嘉玲(右)在家中設宴款待珠寶設計師龍梓嘉。(取材自微博)
劉嘉玲(右)在家中設宴款待珠寶設計師龍梓嘉。(取材自微博)

香港 梁朝偉

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