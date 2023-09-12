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罷工害3/4英國影人失業 茱兒芭莉摩開第一槍恢復錄影

記者蘇詠智／即時報導
茱兒芭莉摩開第一槍決定打破罷工僵局，讓新一季談話秀回復錄影。（路透）
茱兒芭莉摩開第一槍決定打破罷工僵局，讓新一季談話秀回復錄影。（路透）

美國演員、編劇工會雙罷工，不只影響到好萊塢的影視業，英國影視工作者更是災情慘重，據統計約3／4的人失業、不是在家閒著發慌，就是到酒吧打工、想挨過低潮期。美國影視人員也有人不想再忍下去，茱兒芭莉摩就開第一槍，宣告她的談話節目「茱兒芭莉摩秀」恢復錄影，保證來賓在節目上不會宣傳電影電視新作，符合罷工要求，卻遭到工會的抨擊。

好萊塢受到衝擊卻害得英國影視業者重傷，因為英國不僅是全球第3大影視製作據點，更有一堆美國大片或是影劇在那兒出外景，也會順便聘用當地的人員，罷工之後，這些人當然都瞬間沒了工作，必須另謀發展。

罷工到現在除了電影無法宣傳、票房被影響，還有影展顯得星光黯淡，一堆節目撐不下去甚至被腰斬，中小牌藝人的生計嚴重被影響。而現在，可望從談話秀節目先回復正常運作，「茱兒芭莉摩秀」最新一季展開錄製，有抗議者想偷渡把罷工的文宣透過抽到免費票參觀錄影的觀眾帶進現場，人員發現後馬上把觀眾請走。茱兒在社群網站上發表的聲明長文中表示，雖然她的名字掛在節目名稱上，但節目遠遠大過她，有很多人員的生計仰賴這節目，她也有權利做出自己的選擇，因此節目要繼續製播。

茱兒之後，曾獲奧斯卡最佳女配角的珍妮佛哈德森的談話節目、CBS另一節目「The Talk 」也陸續要再回到攝影棚。好萊塢大罷工到現在，影視製片工會不肯讓步，電影大片與電視夯劇還被卡住，沒人想到竟是談話秀最早回歸正常。

珍妮佛哈德森的談話節目也要恢復錄製。（路透）
珍妮佛哈德森的談話節目也要恢復錄製。（路透）
「星際大戰」系列有很大部分在英國攝影棚拍攝，用了不少當地人員。（路透）
「星際大戰」系列有很大部分在英國攝影棚拍攝，用了不少當地人員。（路透）

罷工 好萊塢 社群網站

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