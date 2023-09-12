布蘭妮又有麻煩？傳新男友一堆犯法紀錄 永遠愛錯人

布蘭妮的人生始終麻煩不斷。（路透）

人生永遠擺脫不掉爭議的布蘭妮，恐怕又要陷進泥淖？「Us」雜誌稱她已經又有新的男友，但這位疑似她新歡的保羅李察索利斯，有多項前科，完全不像能給她幸福生活的理想伴侶。

保羅李察索利斯曾經多次因行為不檢而觸法，像是被控擾亂治安、危害兒童、無照駕駛、持有販售管制藥物等等，他卻不擔心這些，深信總有一天他的罪名都會被撤消，而法庭則要求他要去上情緒管理的課程。他大讚布蘭妮是個了不起的女人：「她非常非常好，很正向，她是個很好的人。」保羅過去曾當過布蘭妮的管家，認為她面對和丈夫山姆阿沙里結婚1年2個月就要離婚，仍把生活過得不錯，也沒有太失意，不過他也稱山姆是個好人。

布蘭妮的婚姻總難善終，她的第一段、跟童年好友傑森亞歷山大，在拉斯維加斯舉行婚禮後55個小時就註銷，十分兒戲。她後來跟凱文費德蘭結婚，也生了兩個兒子，最終還是分手收場，兩個兒子不久之前和爸爸一起搬到夏威夷 居住。山姆則是布蘭妮的第3任老公，還沒來得及生兒育女就要離異。歐美媒體報導，凱文費德蘭有可能要布蘭妮付出更多的孩子撫養費，理由也頗微妙。

凱文目前每個月收到布蘭妮給的4萬美金做為兩個兒子西恩與傑登的養育費，他認為當時彼此議定是各自撥出一半的時間來賠小孩，因而「每個月4萬」是在於他與布蘭妮各自在兩個兒子的生命中占有一半分量的情況之下。這一年多來，布蘭妮與兩個兒子關係陷入僵局，幾乎沒跟他們見面，她在兒子生命中剩下0%，倒是凱文升到100%，他認為應該要再加碼拿更多的兒子養育費。