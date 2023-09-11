「絕望文盲」再現？ 女歌手寫錯字… 王一博、易烊千璽再度躺槍

劉雨昕寫錯祝福的「祝」。(取材自微博)

以偶像團體出道的大陸女歌手劉雨昕，日前在社交平台上曬出手寫送給老師們的祝福，不過被眼尖網友發現，她將祝福的「祝」字多寫了一個點，引發網友熱議，有人甚至說「娛樂圈又現絕望的文盲」。

日前是中國的教師節，劉雨昕在社交平台上發文送上真摯的祝福，親筆寫下「祝全體老師們教師節快樂！」，卻被網友們發現「祝」字多了一點。劉雨昕挨批後發文，「罰自己多寫幾遍，感謝大家指正！」她並曬出一張寫滿了「祝」字的照片，數了數共有161遍。

劉雨昕寫錯祝福的「祝」，自我罰寫161遍。(取材自微博)

劉雨昕寫錯祝福的「祝」，自我罰寫161遍。(取材自微博)

據悉，劉雨昕畢業於天津傳媒學院，她在2020年的時候參加「青春有你第二季」，最終憑藉著實力C位出道，和虞書欣、喻言、趙小棠等人組成了女團THE9。而她寫出這樣的錯別字，讓不少網友十分不解。

其實，娛樂圈中不乏寫錯字或念錯字的藝人，因「陳情令」暴紅的王一博曾將「藍忘機到此一遊」，寫成到此一「游」；易烊千璽也曾在參加綜藝節目時，將蔡康永的「康」字寫成了病字旁。

新生代女星周也則是在直播時讀錯字，將「懺悔」念成「歉悔」登上微博 熱搜。

此外，包括人民日報等官媒曾以「絕望的文盲」為題，影射時下流量男神、女神沒文化，引發討論聲浪。