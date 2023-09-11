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「美國隊長」情史大起底 差點和樂壇巨星妻走入禮堂

記者蘇詠智／即時報導
克里斯伊凡（左）與潔西卡艾芭除了合演電影，也曾交往5年。圖／摘自IMDb
克里斯伊凡（左）與潔西卡艾芭除了合演電影，也曾交往5年。圖／摘自IMDb

因為扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯而躍登一線紅星的克里斯伊凡，從年輕時就是潛力深受看好的英俊小生，自然不會被好萊塢的八卦圈排除在外。20年前他曾先後和凱特波絲沃、潔西卡貝兒、艾美蘿森、克莉絲汀娜蕾茜等女星名字連在一起，有的是短暫戀曲，有的甚至只是被捕風捉影，但與潔西卡貝兒長達5年的交往，差點就會是他人生中最重要的一段。

克里斯伊凡與潔西卡貝兒合作過「玩命手機」與「致命謎情」兩部電影，戲外也成為一對，兩人曾被誤以為已經訂婚，潔西卡也曾在訪問中透露與克里斯一直有談到結婚的事，也都想趕快生兒育女，不料彼此並非對方命定的另一半。潔西卡2005年才澄清和克里斯還沒訂婚，兩年後就跟他分手，之後則與從樂壇紅到影壇的賈斯汀交往，曾和「小甜甜」布蘭妮談戀愛到差點就要結婚的賈斯汀，才是潔西卡的真命天子，兩人不但結了婚，現在共有2個兒子。

2007年克里斯伊凡被見到與「歌劇魅影」、「明天過後」艾美蘿森在酒吧接吻，立刻被傳緋聞，她卻表示他們「只是朋友」。接著克里斯曾與「阿達一族」、「鬼馬小精靈」克莉絲汀娜蕾茜短暫約會，又被發現和「蝴蝶效應」艾咪史瑪特一起走出倫敦的夜店，卻對是否在交往中都三緘其口。他後來與「歡樂合唱團」金髮美人黛安娜艾格朗約會了很短的一段時間，接著則被「暮光之城」艾希莉格林視為目標，卻終究沒有成為一對。他還甚至被八卦刊物與珊卓布拉克送作堆，彼此都以幽默的口吻來打槍這段「緋聞」。

在「復仇者聯盟2：奧創紀元」推出時，克里斯伊凡的女友是美麗星二代莉莉柯林斯，雖然外表很搭配，為時並不久。克里斯與演出過新版「霹靂嬌娃」的敏卡凱莉3度分合，堪稱潔西卡貝兒之外，與他持續最久的一任女友，可惜仍是分手收場。2020年則與「仙履奇緣」扮演「灰姑娘」莉莉詹姆斯在倫敦被拍到疑似約會，不過愛火很快就消褪。

去年11月，克里斯與Netflix影集「修女戰士」女主角艾芭巴普蒂斯塔被傳已經交往了一年多且態度很認真，今年西洋情人節，克里斯把多張和艾芭的甜蜜合照製作成短片、發布在社群網站上，算是公開認愛。又過了半年多，兩人傳已在麻州家中舉行小型婚禮，在最親密的家人、朋友面前結為夫妻，克里斯終於不用繼續當黃金單身漢。

敏卡凱莉長得亮麗，曾與紅牌小生3度分合。（路透資料照片）
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潔西卡貝兒（左）和賈斯汀結婚後生了兩個兒子。（路透資料照片）
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艾芭巴普蒂斯塔據傳已成為超級英雄男星之妻。（路透資料照片）
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克里斯伊凡長相帥氣，緋聞也不少。（路透資料照片）
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八卦 緋聞 凱特

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