奧斯卡影后楊紫瓊低調來台 和這些大人物都見了面

楊紫瓊獲奧斯卡影后榮銜後，近日低調訪台。（路透資料照片）

史上首位奧斯卡 影后楊紫瓊 ，日前低調來台，還特別到花蓮與將近5年沒見的慈濟創辦人證嚴法師會面。根據「壹蘋新聞網」報導，她除了與證嚴法師碰面，也和多年好友夏姿（SHIATZY CHEN）創意總監王陳彩霞餐敘，席間來賓還包括兩屆金馬影后徐楓與近來自製自演成績斐然的林心如 ，更和晶華酒店「晶華軒」的港籍中餐廚藝總監鄔海明合照。

據「大愛電視」報導，楊紫瓊於馬來西亞實業家陳志遠陪同下，前往花蓮靜思精舍拜訪證嚴法師，4年多前她就曾與證嚴法師在台中會見，而前年，楊紫瓊曾參與慈濟在馬來西亞水患的清掃救災行動。楊紫瓊前往花蓮的精舍時穿著一身白，全身素雅，仍難掩影后的丰采。她曾經在30多年前在花蓮拍攝「中華戰士」，當時還碰到地震，對於花蓮一直有很深的印象，想不到多年後舊地重遊，身分已是尊貴的奧斯卡影后。

至於夏姿創意總監王陳彩霞，則是楊紫瓊相交已久的老友，她每次來台灣都會相約會面，這一次在台灣的餐敘中，還有另兩位貴客：資深影后徐楓與幕前幕後都交出亮眼成績的林心如。徐楓和楊紫瓊都是著名的銀幕「俠女」彼此也惺惺相惜，「壹蘋新聞網」稱徐楓一見到楊紫瓊就來個大擁抱，卻不小心把口紅沾到楊紫瓊衣服上，直嚷著不好意思。

至於楊紫瓊與林心如有另一種緣分，因為「華燈初上」演林心如兒子的劉敬，後來到美國和楊紫瓊、吳彥祖等合演Disney+影集「西遊ABC」，楊紫瓊也在林心如面前表示有看「華燈初上」，令林心如感到驚喜。