「水行俠2」最新預告安珀赫德被神隱 粉絲仍揚言拒看

「水行俠2」仍有如首集般繽紛的場景。(摘自YouTube)

DC超級英雄片近來接連在賣座上踢到鐵板，最後的希望只剩上集全球熱賣超過11億美元的「水行俠2」，然而該片卻有個超級大的燙手山芋—槓上前夫強尼戴普、堅稱他是家暴 男的安珀赫德，就算去年兩人的誹謗官司最後，她獲判要給強尼的賠償金比他要給她的多4倍，被視為強尼的大勝利，還是難消強尼影迷的心頭之恨，堅信強尼若被「怪獸與鄧不利多的秘密」換角，安珀也不該繼續留在「水行俠2」，放話：「有她在就拒看。」

安珀是「水行俠」女主角，續集中她若徹底消失也會顯得很奇怪，盛傳她雖然還是留著，出場時間卻大刪剪，但對敵視她的觀眾而言，光是大幅削弱她的戲還不夠，她應該要被徹底踢出去才行。今年暑假的「閃電俠」也是繼續留住惹出一堆負面新聞、甚至有觸法之虞的伊薩米勒，不把他換掉，結果雖然試映之後傳出的口碑還不錯，連先睹為快的湯姆克魯斯 都稱這部片什麼都有，是觀眾會喜歡的影片，上片後卻賣座慘敗，影片公司恐要賠大錢，外界也才驚覺演員本身的形象太差，真的會讓片子的票房跟著陪葬。