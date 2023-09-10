小飛流戀愛了？ 吳磊自曝「和愛人家人在一起」…網友點名她

吳磊的感情狀況受到關注。(取材自微博)

童星出身、如今晉級一線小生的吳磊，出道多年卻鮮有緋聞 。近日，他在宣傳新片時，受訪中的一句話「可以和愛人家人在一起就好」，疑似暴露出他現在的情感狀態，引發網友熱議。

吳磊3歲就拍攝廣告，他曾和胡歌 一同演出「琅琊榜」中的小飛流，備受關注。去年，吳磊與趙露思、周雨彤合作的電視劇「星漢燦爛·月升滄海」、「愛情而已」，讓他迅速圈粉。

近日，吳磊和胡歌相隔七年第三度合作電影「不虛此行」，他在新片宣傳活動中，與其他主演一起受訪，不經意透露出一些關於情感的信息。

當天，各位主演暢談影片感受和人生感悟時，吳磊客氣說到自己年齡尚小，體會不是太深刻，但他直言很滿意現在的生活狀態，就是「可以和愛人家人一起就好」。

這句話讓網友瞬間沸騰了，紛紛探究「愛人」兩字的意涵，是否代表著目前正在戀愛中。還有網友挖出，吳磊在去年生日時就許願「現在我愛的人，愛我的人」，似乎呼應了「愛人」說法。

據悉，當吳磊說完「可以和愛人家人一起就好」後，全場立刻安靜下來，胡歌則是露出富有深意的笑容。