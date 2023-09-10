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兩代型男大對決 勁爆結局讓人驚呼：太揪心了

記者蘇詠智／即時報導
坂口健太郎在「CODE-願望的代價」有精彩演出。圖／HamiVideo提供
坂口健太郎在「CODE-願望的代價」有精彩演出。圖／HamiVideo提供

人生中失去最愛的另一半與彼此愛的結晶，絕對讓人難以承受，也會很難從這樣的陰影中走出來。

日本「鹽顏系男星」坂口健太郎主演「CODE-願望的代價」，改編自台劇「CODE 浮士德遊戲」，這是他繼「信號」後再度飾演刑警。劇中他才剛與懷有小生命的女友求婚，女友卻在電梯裡從高處墜樓而死，令他誓言要找出造成一屍兩命的兇手，卻意外捲入一款APP「CODE」的巨大陰謀中；坂口健太郎逐漸發現，由玉山鐵二飾演的科技公司老闆其實是APP的幕後推手，企圖找出對方真實目的。

影片來源：YouTube 原創娛樂CREATIVE CENTURY ENT.

該劇在日本影音平台播放一個月內就突破1000萬次點閱數，近日迎來大結局，兩代型男在最後一集展開智力與動作的對決，劇迷們直呼刺激，而最後3分鐘的劇情更是令日本觀眾直呼：「太可怕了！」、「太揪心了！」

最後一集中，坂口健太郎被陷害成預謀殺害政府官員的嫌疑犯，不只遭到警方追捕，還被不明人士襲擊，眼睜睜看著玉山鐵二的計謀即將實現，坂口健太郎決定直接與玉山鐵二對峙，舉槍對準對方，希望將對方的罪行公諸於世，卻從玉山鐵二口中得知令人震驚的事實，發現讓未婚妻和腹中未出世的孩子遇害的兇手竟然不是對方，迎來令人衝擊的大結局。

原來玉山鐵二飾演的科技社長是為讓可以搜集全民個資、提前清除犯罪的APP「先知」上架，先透過融合科技、AI與人性的APP「CODE」引起各種社會案件，「CODE」號稱可以實現大家願望，卻導致多人死亡、失蹤，希望眾人因恐懼而決定使用「先知」，但他的計謀逐漸被坂口健太郎等人看穿。

近年不斷挑戰新角色的玉山鐵二此次飾演反派，恰如其分透露出冷酷和陰鬱感，徹底展現他作為演員的多面性，有觀眾表示：「看到他就害怕！」、「真的太壞了！」也忍不住讚嘆他強大的演技。

坂口健太郎口健太郎已連兩季擔任「巧克力醫生」和「CODE-願望的代價」主演，連續6個月投入拍攝，終於在連日酷暑中殺青，他忍不住心情激動舉起雙手大喊：「太棒了！」

由於該劇從首集開始就充滿刺激絕倫的動作場面，拍完之後「全身是傷」的坂口健太郎興奮地說道：「我已經很久沒有完成這樣的作品了！」

當天他正在拍遭受襲擊後的動作戲，迎來故事的最高潮，無論是角色或演員本人都已到達身心極限，他提到該角色一開始就失去未婚妻，「我必須帶著一種痛苦的感覺生活。說實話，這真的很艱難，但是工作人員們激勵了我，我才能夠挺過來。」

玉山鐵二（右）扮演的科技公司老闆，背後隱藏大秘密。圖／HamiVideo提供
玉山鐵二（右）扮演的科技公司老闆，背後隱藏大秘密。圖／HamiVideo提供
坂口健太郎在「CODE-願望的代價」面臨人生的極大傷痛。圖／HamiVideo提...
坂口健太郎在「CODE-願望的代價」面臨人生的極大傷痛。圖／HamiVideo提供

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