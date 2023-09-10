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侯佩岑聯手明道直播帶貨 網驚喜「真是活久見」

記者林怡秀／即時報導
侯佩岑(右圖左、左圖右)和明道(右圖右、左圖左)直播賣貨。圖／東森購物提供
侯佩岑(右圖左、左圖右)和明道(右圖右、左圖左)直播賣貨。圖／東森購物提供

東森購物與阿里巴巴聯手前進中國直播市場，此次合作東森購物選擇阿里平台直播電商頭部操盤團隊「交個朋友」合作，8號晚間首場直播邀請著名的「霸總偶像」明道參與，共同打造東森購物在阿里平台上的IP直播節目。明道在首度直播中以「霸總到爸總」、充滿回憶的話題成功登上微博熱搜榜，獲得了高達4億次的觀看次數。而他與才女主持人侯佩岑攜手主持，這場直播在淘寶平台上曝光約4000萬次，吸引了超過377萬名觀眾觀看，讓這場首播立馬成為了話題焦點。

首播從晚上7點開始，一直持續到隔日凌晨1點，觀看人數在晚上9點至10點達到高峰，迅速攀升至淘寶實時榜的第二位，僅次於直播一哥李佳琦，首播整場更創造了台幣6,000萬的銷售佳績。 首播活動成功開紅盤，預計在9月15日晚間7:00，三方將在淘寶平台的「明道直播間」再次合作，為觀眾帶來更多驚喜。

對於這次的成功合作，王世均表示，這個成功是所有人共同努力的成果，同時也讚揚中國淘寶和交個朋友公司的直播團隊，對每個細節都非常謹慎，分工明確，這種專業精神值得學習。而明道和侯佩岑直播帶貨，對岸網友驚喜喊真是「活久見」，直呼「兩人喊麥太搞笑了」、「氛圍感特別強，我快笑發財了」、「姐姐可是優秀的主播呀，無論何種主播。」認為兩人毫無偶像包袱。

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