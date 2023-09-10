30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

天心和韓籍攝影師老公金英敏結婚7年，夫妻倆因各自的工作，長期分隔兩地，感情依然甜如蜜，她經常在社群平台分享夫妻近況，提到近日夫妻準備去旅行，但老公帶了30罐食物，無奈被海關全部扣留，她發文笑：「如果此刻看到有個男人正哭泣著行走在金浦機場，是的，那是我先生。」

原來「30罐食物」是老公最愛的泡菜罐頭，當機場海關詢問攜帶大量泡菜罐頭的原因時，天心笑言老公也老實地說：「30天的旅行，一天一罐」，但最後海關依然全數沒收，當網友問及是否因醃製品才遭沒收，天心則回應：「海關說5、6罐還行，30罐量太多」，最後看老公哀怨的樣子，忍不住也笑：「但怎麼不留1罐給他哩，慘！」更悲慘的事也發生了，天心翻找了台北家裡的儲藏櫃，發現還有一包泡菜，正欣喜的同時，卻發現今年8月已過期，令網友笑翻：「韓國人沒有泡菜不能活啊！」