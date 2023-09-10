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30罐最愛遭海關全數沒收機場哭了 天心：那是我先生

記者陳慧貞／即時報導
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供
天心(前)與老公金英敏。圖／福隆經紀提供

天心和韓籍攝影師老公金英敏結婚7年，夫妻倆因各自的工作，長期分隔兩地，感情依然甜如蜜，她經常在社群平台分享夫妻近況，提到近日夫妻準備去旅行，但老公帶了30罐食物，無奈被海關全部扣留，她發文笑：「如果此刻看到有個男人正哭泣著行走在金浦機場，是的，那是我先生。」

原來「30罐食物」是老公最愛的泡菜罐頭，當機場海關詢問攜帶大量泡菜罐頭的原因時，天心笑言老公也老實地說：「30天的旅行，一天一罐」，但最後海關依然全數沒收，當網友問及是否因醃製品才遭沒收，天心則回應：「海關說5、6罐還行，30罐量太多」，最後看老公哀怨的樣子，忍不住也笑：「但怎麼不留1罐給他哩，慘！」更悲慘的事也發生了，天心翻找了台北家裡的儲藏櫃，發現還有一包泡菜，正欣喜的同時，卻發現今年8月已過期，令網友笑翻：「韓國人沒有泡菜不能活啊！」

天心經常在社群平台分享生活點滴，夫妻對話也相當逗趣，她提及之前因拍戲需要買了新的婚戒，老公曾疑惑：「才2天戲就用我們的好啦」，天心透露原本也和老公同樣的想法，並和導演溝通，也獲得同意，但原因出在自己，「戲裡死老公愈想愈毛」，結果老公聽完，二話不說：「買買買，多買2個留著以後用」，令網友也被逗笑，直呼：「真老公後背發涼」、「可愛的對話」。

天心老公的30罐泡菜罐頭全遭海關沒收。圖／摘自IＧ
天心老公的30罐泡菜罐頭全遭海關沒收。圖／摘自IＧ
天心搜刮出泡菜，卻發現過期了。圖／摘自IG
天心搜刮出泡菜，卻發現過期了。圖／摘自IG

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