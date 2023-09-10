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王力宏不跪了 老闆寬姐罕揭3內幕

記者林士傑／即時報導
王力宏操出體脂12%、體重72公斤的精實身材。記者吳致碩／攝影
王力宏操出體脂12%、體重72公斤的精實身材。記者吳致碩／攝影

王力宏離婚後首度在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，9日晚開場激動掉淚，唱完「Kiss Goodbye」後更感性跪地，並向所有觀眾喊話：「謝謝很多人都到了，看到非常多的朋友。」10日他沒下跪，而是向眾人鞠躬表達滿滿謝意。

王力宏帶來「ONE一個」以及新歌「想見就能相見」前，表示別因為誰遭遇過不幸就下定論，深情喊話：「不要論斷別人，正如我們也不想被別人論斷。總有一天，你會明白；我的寶貝們，我的星星、 月亮、 太陽，也會明白。」

主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬（寬姐）表示：「力宏很能夠換位思考，很有同理心。這2首新歌不只是唱他自己的故事。」寬姐還說：「演唱會主題『ONE一個』，創意總監李焯雄一開始就構思可以延伸發展的主題，『ONE一個』有3層意思。」年初的首場美國站是「哪怕只有一個人，我也要唱給你聽」，符合當時王力宏的孤單感；曼谷站變為「許多的一個，就是每一個」，代表不遺漏任何一個人的關懷。

這次回到音樂家鄉，王力宏在不同篇章加入的6種樂器演奏，無死角的呈現音樂全才，用音樂告訴大家：「『只有一個王力宏』，只有一個『獨一無二』的王力宏。」安可選唱「需要人陪」、「Kiss Goodbye」跟「龍的傳人」，為演出畫下完美句點。

王力宏一連帶來多首金曲。記者吳致碩／攝影
王力宏一連帶來多首金曲。記者吳致碩／攝影
王力宏自彈自唱，呈現音樂全才。記者吳致碩／攝影
王力宏自彈自唱，呈現音樂全才。記者吳致碩／攝影
王力宏帶來「ONE一個」以及新歌「想見就能相見」。記者吳致碩／攝影
王力宏帶來「ONE一個」以及新歌「想見就能相見」。記者吳致碩／攝影
王力宏離婚後首度在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演...
王力宏離婚後首度在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會。記者吳致碩／攝影
王力宏向全場鞠躬致謝。記者吳致碩／攝影
王力宏向全場鞠躬致謝。記者吳致碩／攝影

王力宏

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