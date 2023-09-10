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要跳上台打人 藍心湄點名王力宏「不要胡說八道」

記者林士傑／即時報導
陳美鳳(左二起)、藍心湄帶著朱宇謀(右)及星友力挺王力宏。記者林士傑／攝影
陳美鳳(左二起)、藍心湄帶著朱宇謀(右)及星友力挺王力宏。記者林士傑／攝影

王力宏昨晚在小巨蛋連辦第2場「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，包含陳美鳳、藍心湄、蕭亞軒等星友坐在包廂支持，藍心湄隔空喊話盼他好好唱歌就好，她說：「早上起來看到昨天的一些片段，我個人今天功能就是要告訴他，不要再胡說八道了，因為你也不知道自己在講什麼、也沒有幫你加分，你就好好的唱你的歌。」

林宥嘉將在12月攻上小巨蛋開唱，預計舉行3場。記者林士傑／攝影
林宥嘉將在12月攻上小巨蛋開唱，預計舉行3場。記者林士傑／攝影

他熬過感情危機，2場演唱會合計吸引2萬人到場相挺，昨在台上提到「真相不是那麼重要，流量最重要」，並表示「最近發生的事（指婚變紛擾）你們知道的比我還要多，我做過什麼，連我自己也是看新聞才知道」，似乎正是藍心湄所謂的胡說八道，主辦單位寬魚國際老闆邱瓈寬（寬姐）代為解釋：「心湄覺得他很倒霉，說什麼都被誤會。」

影片來源：噓！星聞

藍心湄認為王力宏應該專注於表演方面，「（把話）給懂得說的人說，不說的我們就不要說，聽到他在台上講得那些話，我真的交懍恂（因受驚、害怕或寒冷而發抖），如果他再說一些有的沒的，我就（從包廂）跳下來跳上台去打他。」希望他低調行事，別主動去招惹別人。

林宥嘉則以教科書形容王力宏的表現，在不斷練習之下，唱歌功力已經逼近天花板，「力宏哥在我音樂路上對我很有影響，他有教大家學唱歌的課程，我偷偷在裡面（學），他真的越唱越好。」而他將在12月攻上小巨蛋開唱，預計舉行3場，表示現在會想把對生活有影響的正面價值觀加入作品。

蕭亞軒(左二)坐在包廂欣賞王力宏演唱會。記者林士傑／攝影
蕭亞軒(左二)坐在包廂欣賞王力宏演唱會。記者林士傑／攝影

王力宏

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