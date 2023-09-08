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倪妮U型禮服性感亮相 網友：美到零死角

娛樂新聞組／即時報導
倪妮生圖都好漂亮。（取材自微博）
倪妮生圖都好漂亮。（取材自微博）

中國女星倪妮以電影「消失的她」人氣急升，還拿下長春電影節影后；日前在上海美術館出席珠寶品牌舉辦的開幕典禮，她以復古波浪劉海髮型亮相，身穿U型低胸禮服，凸出性感鎖骨及曼妙曲線，搶了不少眼球，即使在網友零修圖的鏡頭下，狀態也非常好，獲得大家有讚無彈。

CINDY CHAO於上海舉辦藝術珠寶展開幕，奧斯卡影后楊紫瓊、女星倪妮、曾黎與舒淇老公馮德倫皆現身現場，這些名人難得合體同框立刻成為大家討論的話題。

身穿低胸黑色禮服裙的倪妮，顯得相當性感，平口貼身禮服的U型設計接近肚臍位置，盡展白滑肩膀線條，而且腰旁掛有一對輕柔翅膀，閃閃發光，更展現其纖瘦小蠻腰優點，網友直呼太性感了。

香港01報導，網友曝光的零修圖照片可見，倪妮的皮膚白皙透亮，而且身型相當纖瘦，臉部下顎線條明顯，任何姿態都相當漂亮，根本閃360度零死角美女。不少網民看見後都讚不絕口，揚言這是無敵的美貌同身材。

此外，倪妮和白宇領銜主演的懸疑和探險情感劇「西出玉門」日前開播，「西出玉門」改編自網絡作家尾魚的同名人氣小說，該小說在豆瓣評分高達8.6，且擁有龐大的粉絲基礎。網友看首播表示：「倪妮打戲太颯了」、「天選葉流西」。

倪妮出席珠寶藝術活動，性感逼人。（取材自微博）
倪妮出席珠寶藝術活動，性感逼人。（取材自微博）

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