倪妮U型禮服性感亮相 網友：美到零死角

倪妮生圖都好漂亮。（取材自微博）

中國女星倪妮以電影「消失的她」人氣急升，還拿下長春電影節影后；日前在上海美術館 出席珠寶品牌舉辦的開幕典禮，她以復古波浪劉海髮型亮相，身穿U型低胸禮服，凸出性感鎖骨及曼妙曲線，搶了不少眼球，即使在網友零修圖的鏡頭下，狀態也非常好，獲得大家有讚無彈。

CINDY CHAO於上海舉辦藝術珠寶展開幕，奧斯卡 影后楊紫瓊、女星倪妮、曾黎與舒淇老公馮德倫皆現身現場，這些名人難得合體同框立刻成為大家討論的話題。

身穿低胸黑色禮服裙的倪妮，顯得相當性感，平口貼身禮服的U型設計接近肚臍位置，盡展白滑肩膀線條，而且腰旁掛有一對輕柔翅膀，閃閃發光，更展現其纖瘦小蠻腰優點，網友直呼太性感了。

據香港 01報導，網友曝光的零修圖照片可見，倪妮的皮膚白皙透亮，而且身型相當纖瘦，臉部下顎線條明顯，任何姿態都相當漂亮，根本閃360度零死角美女。不少網民看見後都讚不絕口，揚言這是無敵的美貌同身材。