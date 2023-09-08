Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮

「航海王」真人版爆出大好評，演員被稱讚是神選角。圖／Netflix提供

串流影音平台Netflix 多年來一直嘗試將日本 漫畫和動漫改編成真人版，但不少作品以收視慘淡收場，不過「航海王」影集終於破除漫改真人版常招來惡評的魔咒。

法新社報導，全球超人氣漫畫「航海王」真人版影集於美國串流媒體巨頭Netflix播出的頭4天，觀看次數超過1800萬次，在排行榜上位居冠軍。

這部描述草帽小子魯夫（Luffy）與他的夥伴想奪得大秘寶的冒險故事，從1997年在日本開始連載，至今單行本共有100多集。

「航海王」真人版影集8月底在Netflix上線之前，有不少漫畫迷擔心會毀了原作，因為Netflix曾嘗試翻拍其他深受喜愛的日本漫畫和動畫，但都以失敗告終。

像是2017年上架的真人版電影「鋼之鍊金術師」和「死亡筆記本」飽受批評，2021年真人版影集「星際牛仔」在播出一季後就火速遭到腰斬。

Netflix試圖透過保留原作最寶貴的資產，也就是由「航海王」作者尾田榮一郎親自擔任監製來留住粉絲。

尾田榮一郎很清楚翻拍真人版所要面臨的挑戰。他在接受「紐約時報 」（New York Times）的採訪中說道：「許多漫畫被改編成真人版，但失敗案例很多。在日本沒有人能舉出成功的例子。」

尾田榮一郎告訴「紐約時報」，Netflix承諾會直到他滿意為止才推出作品。

他還說：「我閱讀劇本、提供意見，以確保原作能被忠實呈現，就像一條看門狗一樣。」