我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂Fed過度升息 史指3周來首跌

微信群換匯 華人幾分鐘損失數千元

Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮

中央社巴黎8日綜合外電報導
「航海王」真人版爆出大好評，演員被稱讚是神選角。圖／Netflix提供
「航海王」真人版爆出大好評，演員被稱讚是神選角。圖／Netflix提供

串流影音平台Netflix多年來一直嘗試將日本漫畫和動漫改編成真人版，但不少作品以收視慘淡收場，不過「航海王」影集終於破除漫改真人版常招來惡評的魔咒。

法新社報導，全球超人氣漫畫「航海王」真人版影集於美國串流媒體巨頭Netflix播出的頭4天，觀看次數超過1800萬次，在排行榜上位居冠軍。

這部描述草帽小子魯夫（Luffy）與他的夥伴想奪得大秘寶的冒險故事，從1997年在日本開始連載，至今單行本共有100多集。

「航海王」真人版影集8月底在Netflix上線之前，有不少漫畫迷擔心會毀了原作，因為Netflix曾嘗試翻拍其他深受喜愛的日本漫畫和動畫，但都以失敗告終。

像是2017年上架的真人版電影「鋼之鍊金術師」和「死亡筆記本」飽受批評，2021年真人版影集「星際牛仔」在播出一季後就火速遭到腰斬。

Netflix試圖透過保留原作最寶貴的資產，也就是由「航海王」作者尾田榮一郎親自擔任監製來留住粉絲。

尾田榮一郎很清楚翻拍真人版所要面臨的挑戰。他在接受「紐約時報」（New York Times）的採訪中說道：「許多漫畫被改編成真人版，但失敗案例很多。在日本沒有人能舉出成功的例子。」

尾田榮一郎告訴「紐約時報」，Netflix承諾會直到他滿意為止才推出作品。

他還說：「我閱讀劇本、提供意見，以確保原作能被忠實呈現，就像一條看門狗一樣。」

Netflix 日本 紐約時報

上一則

這種死亡角度也可以？秀智「自拍床照」讓200萬人看呆

延伸閱讀

日核汙水若檢測超標 台將要求停排 藍批慢半拍

日核汙水若檢測超標 台將要求停排 藍批慢半拍
日本核廢水

日本核廢水
「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍

「航海王」真人版征服84國 收視率都是冠軍
上月失蹤Netflix工程師 浮屍舊金山海灣

上月失蹤Netflix工程師 浮屍舊金山海灣

熱門新聞

古力娜扎(左)、陳曉在「無與倫比的美麗」劇中愛情長跑8年分手。(圖:LINE TV提供)

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

2023-09-03 22:48
哈林心疼李玟的遭遇。記者吳致碩／攝影

心疼李玟遭遇…「好聲音」轉身要錢？哈林回應了

2023-09-01 14:01
甄妮自爆香港小姐曾是她家的小三。（本報資料照片）

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

2023-09-02 21:38
韓星高允貞在「Moving異能」開拍前特意曬黑。(圖：Disney+提供)

「Moving異能」高允貞故意曬黑 心疼老爸柳承龍動作戲

2023-09-02 20:15
上山詩鈉(右)勾著梁朝偉拍照。圖／摘自ＩＧ

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

2023-09-04 13:01
林志玲。（圖：志玲姊姊慈善基金會提供）

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

2023-09-03 04:20

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
出事了…周杰倫開唱機關故障被困20分鐘 病發當場嘔吐

出事了…周杰倫開唱機關故障被困20分鐘 病發當場嘔吐
13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元