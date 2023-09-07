「不可能的任務」湯女郎 自爆是亂倫受害者

法國影星艾曼紐琵雅。（歐新社）

靠著與湯姆克魯斯 合作「不可能的任務」走紅的法國影星艾曼紐琵雅，在新紀錄片中揭露自己是亂倫受害者，加入法國探討性侵 兒童議題的行列。

艾曼紐琵雅（Emmanuelle Beart）在法國國內獲獎無數，對國際觀眾而言，她最為人津津樂道的是在「瑪儂的復仇」（Manon des Sources）與「不可能的任務」（Mission: Impossible）電影中的演出。

美國有線電視新聞網（CNN）旗下的法國BFM電視台（BFMTV）報導，艾曼紐琵雅在她共同執導的紀錄片「震耳欲聾的寂靜」（Un silence si bruyant，暫譯）中，述說她10歲到14歲時曾遭性侵。

共同導演米科娃（Anastasia Mikova）5日在紀錄片發布記者會上說，艾曼紐琵雅的父親、歌手琵雅（Guy Béart）不是性侵她的人，艾曼紐琵雅因為「家庭因素」不想公布性侵者名字。

這部紀錄片還講述另四名受害者的故事，艾曼紐琵雅說是她的祖母把她從性侵惡夢中「拯救」出來。

她說：「我之前不想說出來，我想創造空間讓其他人說出來。面對他們、他們的誠實與勇氣時，我覺得我也應該述說自己的往事。」

艾曼紐琵雅接受時尚雜誌ELLE訪問時，談到這部紀錄片時也說：「這樣的靜默，先是性侵你的人要你噤聲，這種沉默成為你腦中的可怕噪音，以各種形式困擾著你。」

法國兒童部副部長考貝爾（Charlotte Caubel）在前身為推特 （Twitter）的社群平台X，讚揚艾曼紐琵雅說出自己的經歷。

考貝爾寫道：「我佩服艾曼紐琵雅以及與她一同作證的人的勇氣。我們必須關注這種持續摧毀許多兒童的禍害。每3分鐘就有1名兒童淪為性暴力受害者。讓我們一起來打破沉默。」

2021年，在一個政壇名門傳出性侵指控後，法國全國開始探討兒童遭伸狼爪的問題，近年來，亂倫與性侵兒童議題逐漸浮上檯面。

律師卡米耶（Camille Kouchner）2021年1月出了一本書「大家庭」（La Familia grande），她在書中指控她的繼父、法國知名知識分子杜阿麥（Olivier Duhamel）在她雙胞胎兄弟14歲時開始性侵他。

杜阿麥是法國社會黨黨員，曾任歐洲議會（European Parliament）議員，是知名的政治泰斗，也領導法國頂尖大學巴黎政治學院（Sciences Po）的董事會。

在遭控性侵不久後，杜阿麥在當時的推特發文說：「受到人身攻擊後，為了維護我所任職的機構，我辭去我的職務。」

他辭去巴黎政治學院董事會職位，並卸下一個學術俱樂部與政治學期刊的工作。杜阿麥之後刪除這則推文與他的推特帳號。

杜阿麥性侵醜聞爆發後，數以百計聲稱遭伸狼爪的受害者在社群媒體發聲，並附上主題標籤＃我也是亂倫受害者（#MetooInceste）。

法國人紛紛在推特分享童年遭父母與家人伸出魔爪的可怕故事，以及這個創傷與伴隨而來的羞辱和孤立感如何持續影響到他們的成年生活。

支持性侵受害者的非營利組織「面對亂倫」（Facing Incest）表示，根據易普索集團（Ipsos）2020年11月4日到5日的線上訪問，針對1033名18歲和18歲以上法國成人的代表性調查顯示，有10%的法國人曾遭遇亂倫，「我們在談的是一種大規模犯罪」。

路透社報導，2021年4月，法國國會通過法案，將與未滿15歲兒童發生性行為定義為性侵，最高可處20年有期徒刑，類似許多其他西方國家的做法。